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مجموعة السبع تدين قيود طالبان المتنامية على النساء
مجموعة السبع تدين قيود طالبان المتنامية على النساء
أدانت مجموعة الدول السبع الصناعية، اليوم الخميس، القيود المتنامية التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، متهمة الحركة بعزل الدولة عن المجتمع... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T18:59+0000
2022-05-12T18:59+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".وقال بيان وزراء خارجية دول المجموعة: "ندعو طالبان لاتخاذ خطوات عاجلة لرفع القيود المفروضة على النساء والفتيات".وأضاف الوزراء: "ندين التدابير المقيدة المتزايدة التي تحد بشدة من قدرة نصف السكان على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في المجتمع".وقال الوزراء إن حركة طالبان بتقييد حقوق النساء والفتيات، "تزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي".وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألزمت طالبان النساء الأفغانيات بارتداء البرقع الذي يغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة، مؤكدة أنه في حالة انتهاك المرسوم، سيتم سجن أحد أفراد الأسرة الذكور لمدة ثلاثة أيام.كما أغلقت حركة طالبان جميع المدارس الثانوية للبنات في أفغانستان والتي لاقت إدانة عالمية بسببها، حيث حث عدد من النشطاء والأحزاب السياسية طالبان على إعادة النظر في الحظر المفروض على المدارس الثانوية للبنات.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/المبعوث-الأمريكي-إلى-أفغانستان-يعبر-عن-قلقه-بشأن-سياسات-طالبان-تجاه-النساء-والفتيات-1062006094.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

مجموعة السبع تدين قيود طالبان المتنامية على النساء

18:59 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
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أدانت مجموعة الدول السبع الصناعية، اليوم الخميس، القيود المتنامية التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، متهمة الحركة بعزل الدولة عن المجتمع الدولي.
جاء هذا في بيان صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".
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9 مايو, 02:30 GMT
وقال بيان وزراء خارجية دول المجموعة: "ندعو طالبان لاتخاذ خطوات عاجلة لرفع القيود المفروضة على النساء والفتيات".
وأضاف الوزراء: "ندين التدابير المقيدة المتزايدة التي تحد بشدة من قدرة نصف السكان على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في المجتمع".
وقال الوزراء إن حركة طالبان بتقييد حقوق النساء والفتيات، "تزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألزمت طالبان النساء الأفغانيات بارتداء البرقع الذي يغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة، مؤكدة أنه في حالة انتهاك المرسوم، سيتم سجن أحد أفراد الأسرة الذكور لمدة ثلاثة أيام.
كما أغلقت حركة طالبان جميع المدارس الثانوية للبنات في أفغانستان والتي لاقت إدانة عالمية بسببها، حيث حث عدد من النشطاء والأحزاب السياسية طالبان على إعادة النظر في الحظر المفروض على المدارس الثانوية للبنات.
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