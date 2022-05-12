https://arabic.sputniknews.com/20220512/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يبحث-مع-السيسي-احتياجات-مصر-من-الغذاء-والوقود-1062152126.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع السيسي احتياجات مصر من الغذاء والوقود
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع السيسي احتياجات مصر من الغذاء والوقود
أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:51+0000
2022-05-12T14:51+0000
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وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن المباحثات تضمنت مجموعة من القضايا من بينها احتياجات مصر من الوقود والغذاء، بحسب شبكة "سي إن إن".وقال البيان إن مستشار الأمن القومي خلال زيارته لمصر، بحث مع السيسي، الأربعاء، العواقب العالمية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وذكر البيان أن المسؤول الأمريكي عبّر للرئيس المصري عن دعم واشنطن لاحتياجات بلاده من الأمن والغذاء والوقود، والتنسيق في القضايا الإقليمية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، قال في بيان عبر حسابه على فيسبوك، إن السيسي أكد خلال اللقاء "حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة".وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي شدد كذلك على ضرورة "تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب".وخلال اللقاء، شدد الرئيس المصري على أن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط، وفق البيان.كما أكد السيسي على موقف بلاده "الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/البيت-الأبيض-بايدن-يناقش-أوكرانيا-والصين-مع-نظيره-الإيطالي-1062081170.html
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أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع السيسي احتياجات مصر من الغذاء والوقود
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أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن المباحثات تضمنت مجموعة من القضايا من بينها احتياجات مصر من الوقود والغذاء، بحسب شبكة "سي إن إن"
.
وقال البيان إن مستشار الأمن القومي خلال زيارته لمصر، بحث مع السيسي، الأربعاء، العواقب العالمية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وذكر البيان أن المسؤول الأمريكي عبّر للرئيس المصري عن دعم واشنطن لاحتياجات بلاده من الأمن والغذاء والوقود، والتنسيق في القضايا الإقليمية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، قال في بيان عبر حسابه على فيسبوك، إن السيسي أكد خلال اللقاء "حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة".
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي شدد كذلك على ضرورة "تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب".
وخلال اللقاء، شدد الرئيس المصري على أن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط، وفق البيان.
كما أكد السيسي على موقف بلاده "الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".