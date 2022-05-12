https://arabic.sputniknews.com/20220512/نقل-ساكاشفيلي-من-السجن-إلى-عيادة-خاصة-في-تبليسي-1062136467.html
نقل ساكاشفيلي من السجن إلى عيادة خاصة في تبليسي
نقل ساكاشفيلي من السجن إلى عيادة خاصة في تبليسي
نقل الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من ستة أشهر، إلى عيادة خاصة في تبليسي لإجراء الفحوصات. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:49+0000
2022-05-12T09:49+0000
2022-05-12T09:49+0000
العالم
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وبحسب ما نقلت قناة Mtavari Arkhi TV التلفزيونية، تم وضع حرس في المنطقة التي توجد بها العيادة الطبية. كما وسيتم وضع ساكاشفيلي في جناح بالطابق الخامس حيث سيكون خاليا من المرضى الآخرين.في وقت سابق، أفاد أعضاء من مجلس الأطباء التابع لمحامي الدفاع العام في جورجيا أن حالة ساكاشفيلي، الذي أضرب عن الطعام مرتين احتجاجا، ساءت ولم تتمكن إدارة السجون من توفير الرعاية الطبية المناسبة له. وطالب أفراد عائلة السياسي بنقله إلى عيادة بالخارج لتلقي العلاج. دحضت دائرة السجون التابعة لوزارة العدل في جورجيا مرارا المعلومات التي نشرتها المعارضة حول التدهور الحاد في صحة ساكاشفيلي. وذكرت الخدمة أن السياسي يخضع لإشراف طبي مكثف على مدار الساعة ويتم توفير كافة الخدمات الطبية له.هذا وتم اعتقال ساكاشفيلي في جورجيا في 1 أكتوبر 2021، ويتم التحقيق معه في عدة قضايا جنائية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نقل ساكاشفيلي من السجن إلى عيادة خاصة في تبليسي
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نقل الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من ستة أشهر، إلى عيادة خاصة في تبليسي لإجراء الفحوصات.
وبحسب ما نقلت قناة Mtavari Arkhi TV التلفزيونية، تم وضع حرس في المنطقة التي توجد بها العيادة الطبية. كما وسيتم وضع ساكاشفيلي في جناح بالطابق الخامس حيث سيكون خاليا من المرضى الآخرين.
في وقت سابق، أفاد أعضاء من مجلس الأطباء التابع لمحامي الدفاع العام في جورجيا أن حالة ساكاشفيلي، الذي أضرب عن الطعام مرتين احتجاجا، ساءت ولم تتمكن إدارة السجون من توفير الرعاية الطبية المناسبة له.
وطالب أفراد عائلة السياسي بنقله إلى عيادة بالخارج لتلقي العلاج. دحضت دائرة السجون التابعة لوزارة العدل في جورجيا مرارا المعلومات التي نشرتها المعارضة حول التدهور الحاد في صحة ساكاشفيلي. وذكرت الخدمة أن السياسي يخضع لإشراف طبي مكثف على مدار الساعة ويتم توفير كافة الخدمات الطبية له.
هذا وتم اعتقال ساكاشفيلي
في جورجيا في 1 أكتوبر 2021، ويتم التحقيق معه في عدة قضايا جنائية.