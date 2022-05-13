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https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-طيران-الإمارات-تتيح-لعملائها-الدفع-بعملة-البيتكوين-1062180874.html
إعلام: "طيران الإمارات" تتيح لعملائها الدفع بعملة البيتكوين
إعلام: "طيران الإمارات" تتيح لعملائها الدفع بعملة البيتكوين
أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "طيران الإمارات" ستتيح لعملائها فرصة الدفع بعملة "البيتكوين". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:13+0000
2022-05-13T11:13+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت صحيفة "عرب نيوز" عن رئيس العمليات المشتركة عادل أحمد الرضا، أن الشركة ستتيح قريبا الدفع بالعملة المشفرة.وأضاف الرضا، إن شركات الطيران قد تحتاج إلى توظيف موظفين للمساعدة في بناء تطبيقات تتبع احتياجات العملاء. ولم يحدد متى تخطط شركة الطيران لإطلاق خدمة دفع البيتكوين.
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العالم العربي, اقتصاد

إعلام: "طيران الإمارات" تتيح لعملائها الدفع بعملة البيتكوين

11:13 GMT 13.05.2022
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© shutterstock
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "طيران الإمارات" ستتيح لعملائها فرصة الدفع بعملة "البيتكوين".
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" عن رئيس العمليات المشتركة عادل أحمد الرضا، أن الشركة ستتيح قريبا الدفع بالعملة المشفرة.

وقال الرضا: "ستبدأ طيران الإمارات قريبا في قبول عملة البيتكوين كمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف شركة الطيران رموز NFT الخاصة بها إلى موقعها على الويب".

وأضاف الرضا، إن شركات الطيران قد تحتاج إلى توظيف موظفين للمساعدة في بناء تطبيقات تتبع احتياجات العملاء.
ولم يحدد متى تخطط شركة الطيران لإطلاق خدمة دفع البيتكوين.
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