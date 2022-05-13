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"كن مستعدا"...قديروف يتوعد القوميين المتطرفين في لوغانسك
"كن مستعدا"...قديروف يتوعد القوميين المتطرفين في لوغانسك
توعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القوميين المتطرفين في أوكرانيا بعمليات قتالية عالية المستوى في جبهة لوغانسك. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T04:49+0000
2022-05-13T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وتحدث قديروف في قناته على "تلغرام" عن لقاء مع أركان قيادة الوحدات الشيشانية التي عادت إلى المنطقة بعد إكمال المرحلة الأولى بنجاح من المهام القتالية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضاف قديروف إن المقاتلين الشيشانيين، بعد النجاحات على اتجاه لوغانسك، سيطورون تكتيكاتهم من أجل تحقيق أقصى فائدة عسكرية، مضيفا أن "هناك دعم كامل من القيادة العليا".يذكر أن قديروف أعلن، في وقت سابق، عن ذهاب مجموعة جديدة من المتطوعين إلى دونباس.وأوضح قديروف أن الراغبين في الدفاع عن مصالح الوطن في أوكرانيا يأتون من مختلف أنحاء وطننا المترامي الأطراف.
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أخبار أوكرانيا

"كن مستعدا"...قديروف يتوعد القوميين المتطرفين في لوغانسك

04:49 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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توعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القوميين المتطرفين في أوكرانيا بعمليات قتالية عالية المستوى في جبهة لوغانسك.
وتحدث قديروف في قناته على "تلغرام" عن لقاء مع أركان قيادة الوحدات الشيشانية التي عادت إلى المنطقة بعد إكمال المرحلة الأولى بنجاح من المهام القتالية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال قديروف: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه في المستقبل القريب، سيكون بانتظار القوميين المتطرفين في جبهة لوغانسك عرض مثير جدا للاهتمام. استعد، وقوّ نفسك، لكنني لا أعتقد أن هذا سيساعدك. لدينا كل الأوراق الرابحة".

وأضاف قديروف إن المقاتلين الشيشانيين، بعد النجاحات على اتجاه لوغانسك، سيطورون تكتيكاتهم من أجل تحقيق أقصى فائدة عسكرية، مضيفا أن "هناك دعم كامل من القيادة العليا".
يذكر أن قديروف أعلن، في وقت سابق، عن ذهاب مجموعة جديدة من المتطوعين إلى دونباس.
وأوضح قديروف أن الراغبين في الدفاع عن مصالح الوطن في أوكرانيا يأتون من مختلف أنحاء وطننا المترامي الأطراف.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس03:45 GMT
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