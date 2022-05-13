https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-المصري-ينعى-الشيخ-خليفة-كان-صديقا-مخلصا-ومحبا-لمصر-1062180440.html
الرئيس المصري ينعى الشيخ خليفة: كان صديقا مخلصا ومحبا لمصر
الرئيس المصري ينعى الشيخ خليفة: كان صديقا مخلصا ومحبا لمصر
نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:02+0000
2022-05-13T11:02+0000
2022-05-13T11:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال الرئيس المصري في بيان: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".وأضاف: "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال".وتابع: "باسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".وأتم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".ومنذ قليل أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الأنباء-الإماراتية-تعلن-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الإمارات-1062179087.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري ينعى الشيخ خليفة: كان صديقا مخلصا ومحبا لمصر
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نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.
وقال الرئيس المصري في بيان: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".
وأضاف: "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال".
وتابع: "باسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".
وأتم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
ومنذ قليل أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.