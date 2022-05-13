https://arabic.sputniknews.com/20220513/العالم-الروسي-كابوس-المواطن-البولندي-1062191806.html
العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي عن ضرورة تدمير أيديولوجية "العالم الروسي"، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:13+0000
2022-05-13T14:13+0000
2022-05-13T14:13+0000
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وكتب رئيس الوزراء البولندي في مقاله الذي نُشر في الصحيفة:
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
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أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي عن ضرورة تدمير أيديولوجية "العالم الروسي"، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء البولندي في مقاله
الذي نُشر في الصحيفة:
"لا يمكننا أن نحمل أي أوهام. هذا ليس جنونا، لكنه استراتيجية مدروسة فتحت بالفعل أبواب الإبادة الجماعية. "العالم الروسي" - هو سرطان لا يلتهم معظم المجتمع الروسي فحسب، بل إنه يشكل أيضًا تهديدًا مميتًا لأوروبا بأسرها. لذلك، لا يكفي دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا. يجب أن نقضي تمامًا على هذه الأيديولوجية الوحشية الجديدة".