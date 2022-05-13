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العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي عن ضرورة تدمير أيديولوجية "العالم الروسي"، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:13+0000
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وكتب رئيس الوزراء البولندي في مقاله الذي نُشر في الصحيفة:
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العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي

14:13 GMT 13.05.2022
© Sputnikالعالم الروسي... كابوس المواطن البولندي
العالم الروسي... كابوس المواطن البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي عن ضرورة تدمير أيديولوجية "العالم الروسي"، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء البولندي في مقاله الذي نُشر في الصحيفة:
"لا يمكننا أن نحمل أي أوهام. هذا ليس جنونا، لكنه استراتيجية مدروسة فتحت بالفعل أبواب الإبادة الجماعية. "العالم الروسي" - هو سرطان لا يلتهم معظم المجتمع الروسي فحسب، بل إنه يشكل أيضًا تهديدًا مميتًا لأوروبا بأسرها. لذلك، لا يكفي دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا. يجب أن نقضي تمامًا على هذه الأيديولوجية الوحشية الجديدة".
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