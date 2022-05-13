https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيان-قطري-عن-لقاء-تميم-وأردوغان-في-إسطنبول-1062199842.html

بيان قطري عن لقاء تميم وأردوغان في إسطنبول

بيان قطري عن لقاء تميم وأردوغان في إسطنبول

أقام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مأدبة غداء عمل لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ‏في مدينة إسطنبول.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T18:05+0000

2022-05-13T18:05+0000

2022-05-13T18:05+0000

رجب طيب أردوغان

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

قطر

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

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وبحث الجانبان خلال مأدبة الغداء العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بين الطرفين تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وحضر لقاء أمير قطر والرئيس التركي في إسطنبول، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر إيران، مساء أمس الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/أردوغان-يلتقي-أمير-قطر-في-إسطنبول-صور-وفيديو-1062191949.html

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رجب طيب أردوغان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي