https://arabic.sputniknews.com/20220513/دول-مجموعة-السبع-تنوي-تقديم-دعم-مالي-لكييف-بقيمة-30-مليار-يورو-1062192265.html
دول "مجموعة السبع" تنوي تقديم دعم مالي لكييف بقيمة 30 مليار يورو
دول "مجموعة السبع" تنوي تقديم دعم مالي لكييف بقيمة 30 مليار يورو
تنوي دول "مجموعة السبع" دعم أوكرانيا ماليا بنحو 30 مليار يورو. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:16+0000
2022-05-13T14:16+0000
2022-05-13T14:16+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ذكرت مجلة "شبيغل" نقلا عن مصادر خاصة، أن دول "مجموعة السبع" تخطط لتقديم "دعم مالي واسع النطاق" لكييف.وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع" في قصر بيترسبرغ بالقرب من بون، الأسبوع المقبل، من المقرر الشروع في تقديم الدعم لأوكرانيا بمبلغ 30 مليار يورو.وأوضحت المجلة، أن هذا المبلغ يُحسب انطلاقا من أن الأعمال القتالية ستنتهي في غضون عام.يأتي ذلك على خلفية إقرار مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا، بقيمة 40 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/سيرغي-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-اجتماع-المجلس-الوزاري-لرابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبيه-1062171039.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دول "مجموعة السبع" تنوي تقديم دعم مالي لكييف بقيمة 30 مليار يورو
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تنوي دول "مجموعة السبع" دعم أوكرانيا ماليا بنحو 30 مليار يورو.
موسكو - سبوتنيك
. ذكرت مجلة "شبيغل" نقلا عن مصادر خاصة، أن دول "مجموعة السبع" تخطط لتقديم "دعم مالي واسع النطاق" لكييف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع" في قصر بيترسبرغ بالقرب من بون، الأسبوع المقبل، من المقرر الشروع في تقديم الدعم لأوكرانيا بمبلغ 30 مليار يورو.
وأوضحت المجلة، أن هذا المبلغ يُحسب انطلاقا من أن الأعمال القتالية ستنتهي في غضون عام.
يأتي ذلك على خلفية إقرار مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا، بقيمة 40 مليار دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.