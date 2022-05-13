https://arabic.sputniknews.com/20220513/سيدة-تصنع-فقاعة-صابون-عملاقة-على-شكل-تنين-فيديو-1062198369.html
سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو
سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو
صنعت سيدة أمريكية فقاعة صابون عملاقة ساعدتها الظروف المحيطة على أن تمنحها شكل رأس ورقبة تنين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:38+0000
2022-05-13T16:38+0000
2022-05-13T16:39+0000
نادي الفيديو
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وقالت قناة "ViralHog" إن الفيديو تم التقاطه على أحد شواطئ مدينة ياتشاس الساحلية في ولاية أوريغون الأمريكية.وتظهر السيدة في الفيديو وهي تخرج حبلا من وعاء بعد أن غمرته بالصابون والماء فينتج عن ذلك فقاعة عملاقة ساعد الهواء على تكبيرها لتصل إلى عدة أمتار، اتخذت عند مرحلة معينة شكل رأس ورقبة تنين، ولم تمض سوى لحظات حتى تلاشت الفقاعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو
16:38 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 16:39 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
صنعت سيدة أمريكية فقاعة صابون عملاقة ساعدتها الظروف المحيطة على أن تمنحها شكل رأس ورقبة تنين.
وقالت قناة "ViralHog" إن الفيديو تم التقاطه على أحد شواطئ مدينة ياتشاس الساحلية في ولاية أوريغون الأمريكية.
وتظهر السيدة في الفيديو وهي تخرج حبلا من وعاء بعد أن غمرته بالصابون والماء فينتج عن ذلك فقاعة عملاقة ساعد الهواء على تكبيرها لتصل إلى عدة أمتار، اتخذت عند مرحلة معينة شكل رأس ورقبة تنين، ولم تمض سوى لحظات حتى تلاشت الفقاعة.