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https://arabic.sputniknews.com/20220513/سيدة-تصنع-فقاعة-صابون-عملاقة-على-شكل-تنين-فيديو-1062198369.html
سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو
سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو
صنعت سيدة أمريكية فقاعة صابون عملاقة ساعدتها الظروف المحيطة على أن تمنحها شكل رأس ورقبة تنين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "ViralHog" إن الفيديو تم التقاطه على أحد شواطئ مدينة ياتشاس الساحلية في ولاية أوريغون الأمريكية.وتظهر السيدة في الفيديو وهي تخرج حبلا من وعاء بعد أن غمرته بالصابون والماء فينتج عن ذلك فقاعة عملاقة ساعد الهواء على تكبيرها لتصل إلى عدة أمتار، اتخذت عند مرحلة معينة شكل رأس ورقبة تنين، ولم تمض سوى لحظات حتى تلاشت الفقاعة.
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نادي الفيديو

سيدة تصنع فقاعة صابون عملاقة على شكل تنين... فيديو

16:38 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 16:39 GMT 13.05.2022)
© Photo / pixabay/geraltمشهد خيالي لكوكب الأرض داخل فقاعة عملاقة
مشهد خيالي لكوكب الأرض داخل فقاعة عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Photo / pixabay/geralt
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صنعت سيدة أمريكية فقاعة صابون عملاقة ساعدتها الظروف المحيطة على أن تمنحها شكل رأس ورقبة تنين.
وقالت قناة "ViralHog" إن الفيديو تم التقاطه على أحد شواطئ مدينة ياتشاس الساحلية في ولاية أوريغون الأمريكية.
وتظهر السيدة في الفيديو وهي تخرج حبلا من وعاء بعد أن غمرته بالصابون والماء فينتج عن ذلك فقاعة عملاقة ساعد الهواء على تكبيرها لتصل إلى عدة أمتار، اتخذت عند مرحلة معينة شكل رأس ورقبة تنين، ولم تمض سوى لحظات حتى تلاشت الفقاعة.
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