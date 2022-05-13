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https://arabic.sputniknews.com/20220513/عبداللهيان-اتفاق-نووي-موثوق-بالمتناول-في-هذه-الحالة-1062191301.html
عبداللهيان: اتفاق نووي موثوق بالمتناول في هذه الحالة
عبداللهيان: اتفاق نووي موثوق بالمتناول في هذه الحالة
قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن اتفاقا جيدا وموثوقا بات في المتناول، في هذه الحالة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:55+0000
2022-05-13T13:55+0000
إيران
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وكتبت عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه بات في المتناول تحقيق اتفاق جيد في حال ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها السياسي والتزمت بتعهداتها.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
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إيران, أخبار العالم الآن

عبداللهيان: اتفاق نووي موثوق بالمتناول في هذه الحالة

13:55 GMT 13.05.2022
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Halij.net
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قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن اتفاقا جيدا وموثوقا بات في المتناول، في هذه الحالة.
وكتبت عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه بات في المتناول تحقيق اتفاق جيد في حال ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها السياسي والتزمت بتعهداتها.
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
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