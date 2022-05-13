https://arabic.sputniknews.com/20220513/محققون-روس-يكشفون-مخططا-لتحويل-أموال-مودعين-إلى-الخارج-قد-تصل-خسائره-إلى-75-مليار-روبل-1062181604.html
محققون روس يكشفون مخططا لتحويل أموال مودعين إلى الخارج قد تصل خسائره إلى 7.5 مليار روبل
محققون روس يكشفون مخططا لتحويل أموال مودعين إلى الخارج قد تصل خسائره إلى 7.5 مليار روبل
كشف محققون روس النقاب عن مخطط لتحويل أموال مودعين إلى خارج البلاد، عن طريق إحدى شركات الاستثمار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:35+0000
2022-05-13T11:35+0000
2022-05-13T11:35+0000
روسيا
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ووفقا لصحيفة كومرسانت الروسية، فقد كشف محققون روس عن مخطط كبير يديره ستة أعضاء من جماعة إجرامية منظمة تحت ستار شركة الاستثمار "كيو بي إف" ومقرها موسكو.وحسب الصحيفة، فبدلاً من شراء الأصول المالية وبناء محافظ مالية كبيرة لعملائهم، قام المحتالون المزعومون بتحويل الأموال إلى شركات خارجية، وبعد ذلك، ورد أنه تم تحويل الأموال إلى حسابات شركات غير مقيمة يُزعم أنها مرتبطة بالعقول المدبرة للمخطط.وحصل المستثمرون على أول تلميح عن المخطط عندما واجهوا مشاكل أثناء محاولتهم سحب أموالهم من "كيو بي إف"، فيما ذكرت "كوميرسانت" أن الشركة رفضت إجراء التحويلات تحت ذرائع مختلفة وتوقفت عن الرد على المكالمات الهاتفية.يعتقد المحققون الروس أن المخطط الإجرامي تم تنظيمه من قبل المستفيد الأول من "كيو بي إف"، رومان شباكوف البالغ من العمر 33 عامًا، والذي فر منذ ذلك الحين إلى لندن.وفي أبريل/نيسان 2021، تم فتح قضية جنائية ضد قيادة "كيو بي إف" بناءً على العديد من الشكاوى المنفردة التي تلقتها الإدارة المحلية للشؤون الداخلية، مع زيادة عدد المواطنين المحتالين من قبل "كيو بي إف"، تم تحويل القضية إلى سلطات عليا.
https://arabic.sputniknews.com/20210923/الاستثمارات-المباشرة-للشركات-الأمريكية-في-روسيا-تتجاوز-96-مليار-دولار-1050231722.html
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روسيا
محققون روس يكشفون مخططا لتحويل أموال مودعين إلى الخارج قد تصل خسائره إلى 7.5 مليار روبل
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كشف محققون روس النقاب عن مخطط لتحويل أموال مودعين إلى خارج البلاد، عن طريق إحدى شركات الاستثمار.
ووفقا لصحيفة كومرسانت
الروسية، فقد كشف محققون روس عن مخطط كبير يديره ستة أعضاء من جماعة إجرامية منظمة تحت ستار شركة الاستثمار "كيو بي إف" ومقرها موسكو.
23 سبتمبر 2021, 12:40 GMT
وحسب الصحيفة، فبدلاً من شراء الأصول المالية وبناء محافظ مالية كبيرة لعملائهم، قام المحتالون المزعومون بتحويل الأموال إلى شركات خارجية، وبعد ذلك، ورد أنه تم تحويل الأموال إلى حسابات شركات
غير مقيمة يُزعم أنها مرتبطة بالعقول المدبرة للمخطط.
وحصل المستثمرون على أول تلميح عن المخطط عندما واجهوا مشاكل أثناء محاولتهم سحب أموالهم من "كيو بي إف"، فيما ذكرت "كوميرسانت" أن الشركة رفضت إجراء التحويلات تحت ذرائع مختلفة وتوقفت عن الرد على المكالمات الهاتفية.
وأوضحت أن الأضرار التي لحقت بالمودعين فاقت ملياري روبل (31.5 مليون دولار)، ويمكن أن تصل الخسائر الفعلية إلى 5-7 مليار روبل، بالنظر إلى أن بعض المستثمرين المهمين لم يعترفوا بعد بأنهم ضحايا المخطط.
يعتقد المحققون الروس أن المخطط الإجرامي تم تنظيمه من قبل المستفيد الأول من "كيو بي إف"، رومان شباكوف البالغ من العمر 33 عامًا، والذي فر منذ ذلك الحين إلى لندن.
وأصدرت موسكو بالفعل مذكرة دولية بالقبض عليه، ويقال إن المستقبل نفسه ينتظر ليندا أثناسيادو، وهي مواطنة قبرصية، عملت كرئيسة للإدارة المالية في "كيو بي إف".
وفي أبريل/نيسان 2021، تم فتح قضية جنائية ضد قيادة "كيو بي إف" بناءً على العديد من الشكاوى المنفردة التي تلقتها الإدارة المحلية للشؤون الداخلية، مع زيادة عدد المواطنين المحتالين من قبل "كيو بي إف"، تم تحويل القضية إلى سلطات عليا.