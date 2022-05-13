https://arabic.sputniknews.com/20220513/محمد-بن-زايد-ينعى-أخيه-قائد-مرحلة-التمكين-خليفة-بن-زايد-1062193510.html

محمد بن زايد ينعى أخيه "قائد مرحلة التمكين" خليفة بن زايد

محمد بن زايد ينعى أخيه "قائد مرحلة التمكين" خليفة بن زايد

نعى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخيه الراحل رئيس دولة الإمارات العربية ‏المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي اليوم الجمعة.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T14:39+0000

2022-05-13T14:39+0000

2022-05-13T14:39+0000

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وقال ابن زايد عبر حسابه على "تويتر" إن "الإمارات فقدت ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة".وأكد محمد بن زايد أن "مواقف خليفة بن زايد وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن".وتابع: "خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".عبد الله بن زايد: "رائد العمل الوطني المخلص"بينما نعى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، رئيس دولة الإمارات الراحل، خليفة بن زايد، عبر حسابه على "تويتر" بهذه الكلمات: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم ابن الإمارات البار وقائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص .. أخي ومعلمي وسيدي خليفة بن زايد ستظل حاضرا في وجداننا وتبقى رحلتك العامرة بالعطاء للوطن والأمة أجمع مسيرة خالدة تنير دروبنا لخدمة شعبنا".محمد بن راشد: "أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه"أما حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد غرد على "تويتر": "اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان".أنور قرقاش: "نذر حياته لخدمة الإمارات"من ناحيته، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، قائلا: "فقدت الإمارات والعالم قائدا حكيما وفيا لشعبه وأمته نذر حياته منذ تأسيس الاتحاد لخدمة الإمارات وإعلاء شأنها، نسأل الله أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه وعزاؤنا في قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والازدهار".في سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد دولة الإمارات.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معلنة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.ويعد الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس منتخب في الإمارات، بعد والده الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ليتم انتخاب ابن زايد كثاني رئيس للدولة في 3 نوفمبر عام 2004.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-بوتين-يقدم-تعازيه-بوفاة-رئيس-الإمارات-خليفة-بن-زايد-1062191530.html

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