https://arabic.sputniknews.com/20220513/مستشار-النمسا-يتعرض-لسخرية-مواطنيه-بعد-تهديده-لـغازبروم-1062174455.html
مستشار النمسا يتعرض لسخرية مواطنيه بعد تهديده لـ"غازبروم"
مستشار النمسا يتعرض لسخرية مواطنيه بعد تهديده لـ"غازبروم"
انتقد النمساويون إنذار المستشار كارل نهامر لشركة "غازبروم" الروسية، معتبرين أن مثل هذه التهديدات غير مناسبة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:17+0000
2022-05-13T08:17+0000
2022-05-13T08:17+0000
اقتصاد
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وقال المستشار نهامر في لقاء صحفي مع صحيفة "كرونين تسايتونغ"، يوم الخميس: "سوف نتأكد من أنه إذا لم تملأ شركة غازبروم الروسية أكبر منشأة تخزين لدينا، فسوف نعبئها من موردين آخرين". على خلفية هذه التصريحات تعرض نهامر لموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، وعلّق أحد القراء، قائلا: "نهامر يهدد روسيا. ولكن في الوقت نفسه يؤكد أننا محايدون نوعا ما. نحن ندافع ضد روسيا لأننا نزيد ميزانية الجيش الفيدرالي. نعم، مع 15 (طائرة) يوروفايتر، 6 منها صالحة للطيران. يجب أن نعطي حق نهامر، فهو يتصرف بشكل نموذجي نمساوي. استرح لن يحدث هذا، استرح".وعلق المتحدث باسم للقوات المسلحة برنارد شولوك، على تويتر، قائلا: "النمسا تتلقى 80% من احتياجاتها من الغاز من روسيا. يمكن توقع أن تنتهي السوابق. في هذه الحالة، قم بالضغط ؟ حقا؟ يسعدني أن أرى كيف ستتم تلبية الاحتياجات".
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
مستشار النمسا يتعرض لسخرية مواطنيه بعد تهديده لـ"غازبروم"
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انتقد النمساويون إنذار المستشار كارل نهامر لشركة "غازبروم" الروسية، معتبرين أن مثل هذه التهديدات غير مناسبة.
وقال المستشار نهامر في لقاء صحفي مع صحيفة "كرونين تسايتونغ"، يوم الخميس: "سوف نتأكد من أنه إذا لم تملأ شركة غازبروم الروسية أكبر منشأة تخزين لدينا، فسوف نعبئها من موردين آخرين".
وأوضحت الصحيفة أن منشآة التخزين المقصودة هي "هيداش" في ولاية سالزبورغ الفيدرالية، حيث لا تزال حاليا فارغة بحكم الأمر الواقع. وأدلى المستشار بتصريح مماثل في مقابلة مع صحيفة Kleine Zeitung، مشيرا إلى أن الحكومة "ستدرس إجراءات بشأن كيفية ملئها".
على خلفية هذه التصريحات تعرض نهامر لموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، وعلّق أحد القراء، قائلا: "نهامر يهدد روسيا. ولكن في الوقت نفسه يؤكد أننا محايدون نوعا ما. نحن ندافع ضد روسيا لأننا نزيد ميزانية الجيش الفيدرالي. نعم، مع 15 (طائرة) يوروفايتر، 6 منها صالحة للطيران. يجب أن نعطي حق نهامر، فهو يتصرف بشكل نموذجي نمساوي. استرح لن يحدث هذا، استرح".
وعلق المتحدث باسم للقوات المسلحة برنارد شولوك، على تويتر، قائلا: "النمسا تتلقى 80% من احتياجاتها من الغاز من روسيا. يمكن توقع أن تنتهي السوابق. في هذه الحالة، قم بالضغط ؟ حقا؟ يسعدني أن أرى كيف ستتم تلبية الاحتياجات".