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https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقائه-بايدن-من-تكرار-دوامة-العنف-بأراضي-فلسطين-نتيجة-إجراءات-إسرائيل-الأحادية-1062203579.html
ملك الأردن يحذر خلال لقائه بايدن من تكرار دوامة العنف بأراضي فلسطين نتيجة ‏إجراءات إسرائيل الأحادية
ملك الأردن يحذر خلال لقائه بايدن من تكرار دوامة العنف بأراضي فلسطين نتيجة ‏إجراءات إسرائيل الأحادية
حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ‏في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، من "تكرار دوامة العنف في الأراضي... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:11+0000
2022-05-13T21:11+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
ملك الأردن عبدالله الثاني
جو بايدن
العالم العربي
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كما دعا ملك الأردن إلى "تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.من ناحيته، شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اللقاء، على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف، مؤكدا الدور المحوري للوصاية الهاشمية في القدس".كما "أكد بايدن دعمه الكامل للأردن، بقيادة العاهل الأردني، مشيدا بالمملكة كشريك محوري لأمريكا في الشرق الأوسط، وعنصر أساسي لتعزيز الاستقرار في المنطقة".وأضاف الديوان الملكي الأردني أن لقاء ملك الأردن والرئيس الأمريكي "تطرق إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي والاقتصاد العالمي، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا المنطقة وأزماتها".كما جرى في اللقاء الثنائي "بحث سبل توطيد العلاقات الأردنية الأمريكية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة من خلال مشاريع التكامل الإقليمي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة، بحيث يكون الأردن مركزا إقليميا للاستثمار والتعاون في هذه المشاريع".وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، يوم الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, ملك الأردن عبدالله الثاني, جو بايدن, العالم العربي

ملك الأردن يحذر خلال لقائه بايدن من تكرار دوامة العنف بأراضي فلسطين نتيجة ‏إجراءات إسرائيل الأحادية

21:11 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ‏في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، من "تكرار دوامة العنف في الأراضي ‏الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".‏
كما دعا ملك الأردن إلى "تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
من ناحيته، شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اللقاء، على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف، مؤكدا الدور المحوري للوصاية الهاشمية في القدس".
كما "أكد بايدن دعمه الكامل للأردن، بقيادة العاهل الأردني، مشيدا بالمملكة كشريك محوري لأمريكا في الشرق الأوسط، وعنصر أساسي لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأضاف الديوان الملكي الأردني أن لقاء ملك الأردن والرئيس الأمريكي "تطرق إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي والاقتصاد العالمي، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا المنطقة وأزماتها".
كما جرى في اللقاء الثنائي "بحث سبل توطيد العلاقات الأردنية الأمريكية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة من خلال مشاريع التكامل الإقليمي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة، بحيث يكون الأردن مركزا إقليميا للاستثمار والتعاون في هذه المشاريع".
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
6 مايو, 21:40 GMT
وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، يوم الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
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