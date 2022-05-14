https://arabic.sputniknews.com/20220514/أصحاب-مطاعم-طالبان-تسمح-للأسر-بتناول-الطعام-معا-بعد-أيام-من-الفصل-بين-الرجال-والنساء---1062234606.html
أصحاب مطاعم: طالبان تسمح للأسر بتناول الطعام معا بعد أيام من الفصل بين الرجال والنساء
أصحاب مطاعم: طالبان تسمح للأسر بتناول الطعام معا بعد أيام من الفصل بين الرجال والنساء
قال أصحاب مطاعم في مدينة هرات الأفغانية إن حركة طالبان سمحت للأسر بتناول الطعام معا مجددا، اليوم السبت، بعد أيام من إعلانهم أن السلطات أمرتهم بالفصل بين الرجال... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:55+0000
2022-05-14T16:55+0000
2022-05-14T16:55+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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ويوم الخميس، قال أصحاب ومديرو العديد من المطاعم في المدينة إنهم تلقوا تعليمات شفهية من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع الرجال والنساء من تناول العشاء معا.وقال رياض الله سيرات المسؤول في حركة طالبان في مكتب الوزارة بهرات لـ "فرانس برس"، يوم الخميس، إن السلطات "أصدرت تعليمات بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم".واليوم السبت، قال جواد تاوانغار مدير أحد المطاعم في هرات، إن "القيود رفعت الآن وبإمكان المطاعم السماح للأسر بتناول الطعام معا مرة أخرى".وأضاف: "للأسف، تسبب هذا في الكثير من المشاكل للمطاعم"، لافتا إلى أنه اضطر إلى إعادة العديد من العملاء في الأيام القليلة الماضية.من جانبه، قال ضياء الحق صاحب أحد المطاعم إنه اضطر إلى منع الرجال والنساء من تناول الطعام معا.وأضاف: "لعدة أيام لم نتمكن من السماح للعائلات بالحضور والجلوس معا وتناول الطعام، لكن المشكلة تم حلها الآن والأمور طبيعية كما كانت من قبل".ونفت الوزارة أنها أصدرت مثل هذا الأمر في هرات، وقال المتحدث باسمها محمد صادق عاكف مهاجر في بيان مصور للصحفيين "هذا الخبر خاطئ ولا أساس له. نحن ننفيه تماما".وأضاف: "لم يتم تمرير مثل هذا الأمر. المواطنون في بلادنا لديهم الحرية في الذهاب مع عائلاتهم إلى أي مطعم أو للتسوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/اجتماع-في-مجلس-الأمن-يناقش-قرارات-حركة-طالبان-الخاصة-بملابس-النساء-وتعليمهن-1062175557.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أصحاب مطاعم: طالبان تسمح للأسر بتناول الطعام معا بعد أيام من الفصل بين الرجال والنساء
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قال أصحاب مطاعم في مدينة هرات الأفغانية إن حركة طالبان سمحت للأسر بتناول الطعام معا مجددا، اليوم السبت، بعد أيام من إعلانهم أن السلطات أمرتهم بالفصل بين الرجال النساء.
ويوم الخميس، قال أصحاب ومديرو العديد من المطاعم في المدينة إنهم تلقوا تعليمات شفهية من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع الرجال والنساء من تناول العشاء معا.
وقال رياض الله سيرات المسؤول في حركة طالبان في مكتب الوزارة بهرات لـ "فرانس برس"، يوم الخميس، إن السلطات "أصدرت تعليمات بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم".
واليوم السبت، قال جواد تاوانغار مدير أحد المطاعم في هرات، إن "القيود رفعت الآن وبإمكان المطاعم السماح للأسر بتناول الطعام معا مرة أخرى".
وأضاف: "للأسف، تسبب هذا في الكثير من المشاكل للمطاعم"، لافتا إلى أنه اضطر إلى إعادة العديد من العملاء في الأيام القليلة الماضية.
من جانبه، قال ضياء الحق صاحب أحد المطاعم إنه اضطر إلى منع الرجال والنساء من تناول الطعام معا.
وأضاف: "لعدة أيام لم نتمكن من السماح للعائلات بالحضور والجلوس معا وتناول الطعام، لكن المشكلة تم حلها الآن والأمور طبيعية كما كانت من قبل".
ونفت الوزارة أنها أصدرت مثل هذا الأمر في هرات، وقال المتحدث باسمها محمد صادق عاكف مهاجر في بيان مصور للصحفيين "هذا الخبر خاطئ ولا أساس له. نحن ننفيه تماما".
وأضاف: "لم يتم تمرير مثل هذا الأمر. المواطنون في بلادنا لديهم الحرية في الذهاب مع عائلاتهم إلى أي مطعم أو للتسوق".