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إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
أصيبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بفيروس كورونا المستجد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T01:35+0000
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نيوزيلندا
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وقال بيان صادر عن مكتبها، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 مع أعراض متوسطة.وأشار البيان إلى أن أرديرن لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والميزانية يومي الاثنين والخميس على الترتيب.وأضاف البيان أن "ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة".وقبل أيام أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنه تم وضعها قيد العزل لمدة سبعة أيام، إثر إصابة خطيبها بفيروس كورونا.
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إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا

01:35 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 01:52 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / Marty Melvilleرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / Marty Melville
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أصيبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بفيروس كورونا المستجد.
وقال بيان صادر عن مكتبها، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 مع أعراض متوسطة.
وأشار البيان إلى أن أرديرن لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والميزانية يومي الاثنين والخميس على الترتيب.
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وأضاف البيان أن "ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة".
وقبل أيام أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنه تم وضعها قيد العزل لمدة سبعة أيام، إثر إصابة خطيبها بفيروس كورونا.
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