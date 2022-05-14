https://arabic.sputniknews.com/20220514/إصابة-رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-بكورونا-1062205146.html
إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
أصيبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بفيروس كورونا المستجد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T01:35+0000
2022-05-14T01:35+0000
2022-05-14T01:52+0000
نيوزيلندا
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وقال بيان صادر عن مكتبها، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 مع أعراض متوسطة.وأشار البيان إلى أن أرديرن لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والميزانية يومي الاثنين والخميس على الترتيب.وأضاف البيان أن "ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة".وقبل أيام أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنه تم وضعها قيد العزل لمدة سبعة أيام، إثر إصابة خطيبها بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصرع-4-وفقدان-شخص-جراء-عواصف-ضربت-نيوزيلندا-1060153783.html
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نيوزيلندا
إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
01:35 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 01:52 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
أصيبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بفيروس كورونا المستجد.
وقال بيان صادر عن مكتبها، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19
مع أعراض متوسطة.
وأشار البيان إلى أن أرديرن لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والميزانية يومي الاثنين والخميس على الترتيب.
وأضاف البيان أن "ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة".
وقبل أيام أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنه تم وضعها قيد العزل لمدة سبعة أيام، إثر إصابة خطيبها بفيروس كورونا.