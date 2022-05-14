https://arabic.sputniknews.com/20220514/إعلام-كوريا-الشمالية-تسجل-17400-حالة-إصابة-جديدة-بكورونا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1062204987.html
إعلام: كوريا الشمالية تسجل 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
إعلام: كوريا الشمالية تسجل 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت كوريا الشمالية حوالي 17400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة جراء كوفيد-19. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T00:48+0000
2022-05-14T00:48+0000
2022-05-14T00:48+0000
فيروس كورونا
كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، اليوم السبت، أن الإصابات والوفيات كانت جراء "حمى مجهولة"، ورفضت الإعلان صراحة عن أنه فيروس كورونا.وأمس الأول الخميس، أكدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص.وقالت الأمم المتحد يوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمم-المتحدة-تقول-إنها-مستعدة-لمساعدة-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-كوفيد-19-1062204351.html
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فيروس كورونا, كوريا الشمالية
إعلام: كوريا الشمالية تسجل 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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سجلت كوريا الشمالية حوالي 17400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة جراء كوفيد-19.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، اليوم السبت، أن الإصابات والوفيات كانت جراء "حمى مجهولة"
، ورفضت الإعلان صراحة عن أنه فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للحالات تجاوز بالفعل 520 ألف حالة.
وأمس الأول الخميس، أكدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص.
وقالت الأمم المتحد يوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.