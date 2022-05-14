https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجيش-اللبناني-يبدأ-الانتشار-في-المدن-استعدادا-لتأمين-الانتخابات-1062233251.html
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المدن استعدادا لتأمين الانتخابات
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المدن استعدادا لتأمين الانتخابات
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، بدء الانتشار في المدن استعدادا لتأمين الانتخابات النيابية المقررة غدا الأحد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:07+0000
2022-05-14T16:07+0000
2022-05-14T16:07+0000
أخبار لبنان
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جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني بحسابه الرسمي في موقع "فيسبوك".وقال الجيش في بيانه إن وحداته "بدأت الانتشار على الأراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائها".ودعت قيادة الجيش في البيان ذاته، المواطنين إلى "التعاون والالتزام بتعليمات القوى الأمنية".ونشر الجيش بحسابه مجموعة من الصور تظهر عملية الانتشار في مختلف المناطق اللبنانية.يأتي إجراء الانتخابات النيابية في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة في البلد العربي. كما تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أن الانتخابات تشهد تنافس 103 قوائم انتخابية تتضمن 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المدن استعدادا لتأمين الانتخابات
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، بدء الانتشار في المدن استعدادا لتأمين الانتخابات النيابية المقررة غدا الأحد.
جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني بحسابه الرسمي في موقع "فيسبوك".
وقال الجيش في بيانه إن وحداته "بدأت الانتشار على الأراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية الانتخابية
وضمان سلامة إجرائها".
ودعت قيادة الجيش في البيان ذاته، المواطنين إلى "التعاون والالتزام بتعليمات القوى الأمنية".
ونشر الجيش بحسابه مجموعة من الصور تظهر عملية الانتشار في مختلف المناطق اللبنانية.
يأتي إجراء الانتخابات النيابية في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة في البلد العربي. كما تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أن الانتخابات تشهد تنافس 103 قوائم انتخابية تتضمن 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.