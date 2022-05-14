https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-الفلسطيني-التمسك-بالأرض-هو-الرد-الأمثل-على-النكبة-1062238430.html
الرئيس الفلسطيني: التمسك بالأرض هو الرد الأمثل على النكبة
الرئيس الفلسطيني: التمسك بالأرض هو الرد الأمثل على النكبة
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته، وأنه لن يتنازل عن أي حق من حقوقه. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T19:38+0000
2022-05-14T19:38+0000
2022-05-14T19:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
النكبة
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جاء ذلك في كلمة للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 74 للنكبة، التي توافق غدا الأحد 15 مايو/ أيار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال عباس، إن "الصمود على الأرض والتمسك بها والبقاء عليها، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات وجرائم الاحتلال الوحشية، هو الرد الأمثل على النكبة، وعلى عقلية التطهير العرقي والاستيطان والتهويد".واعتبر أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته أو كسر إرادته، لأنه "صاحب حق وصاحب قضية عادلة لا يمكن طمسها بروايات زائفة".وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أي حق من حقوقه، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو/ أيار من كل عام، من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948، لتقام على أنقاضها إسرائيل.
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أخبار فلسطين اليوم, النكبة
الرئيس الفلسطيني: التمسك بالأرض هو الرد الأمثل على النكبة
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صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته، وأنه لن يتنازل عن أي حق من حقوقه.
جاء ذلك في كلمة للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 74 للنكبة، التي توافق غدا الأحد 15 مايو/ أيار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال عباس، إن "الصمود على الأرض والتمسك بها والبقاء عليها، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات وجرائم الاحتلال الوحشية، هو الرد الأمثل على النكبة
، وعلى عقلية التطهير العرقي والاستيطان والتهويد".
واعتبر أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته أو كسر إرادته، لأنه "صاحب حق وصاحب قضية عادلة لا يمكن طمسها بروايات زائفة".
ودعا عباس قادة إسرائيل إلى "أن يخرجوا من دائرة نفي الآخر العمياء، التي ثبت عقمها وفشلها، ودائرة التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".
وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أي حق من حقوقه، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو/ أيار من كل عام، من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948، لتقام على أنقاضها إسرائيل.