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https://arabic.sputniknews.com/20220514/المتحدث-باسم-أردوغان-تركيا-عرضت-إجلاء-بحري-للمقاتلين-الجرحى-من-الجيش-الأوكراني-1062231319.html
المتحدث باسم أردوغان: تركيا عرضت إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى من الجيش الأوكراني
المتحدث باسم أردوغان: تركيا عرضت إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى من الجيش الأوكراني
قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اقترحت إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى المتحصنين... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:48+0000
2022-05-14T15:48+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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قال إبراهيم كالين في مقابلة مع "رويترز" إنه ناقش الاقتراح بنفسه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف قبل أسبوعين وأنه يظل "مطروحا على الطاولة" رغم أن موسكو لم توافق عليه. وأضاف كالين: "إذا كان بالإمكان القيام بذلك بهذه الطريقة، فنحن سعداء للقيام بذلك. نحن مستعدون. في الواقع، سفينتنا جاهزة للإبحار لجلب الجنود الجرحى والمدنيين الآخرين إلى تركيا".وتم إجلاء عدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون في المصنع هذا الشهر بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة. وتضمن اقتراح تركيا إجلاء المدنيين الذين ما زالوا هناك. وتابع كالين، تركيا جارة روسيا وأوكرانيا، ولدينا علاقات جيدة مع كليهما، وقد حاولت تسهيل محادثات السلام. وأضاف "السفينة لا تزال في اسطنبول. جاهزة للإبحار لكننا ننتظر الموافقة النهائية من الجانب الروسي والأوكراني لتتوجه إلى بيرديانسك وإحضار هؤلاء الجنود المصابين إلى تركيا".
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

المتحدث باسم أردوغان: تركيا عرضت إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى من الجيش الأوكراني

15:48 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Chadica
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قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اقترحت إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى المتحصنين في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.
قال إبراهيم كالين في مقابلة مع "رويترز" إنه ناقش الاقتراح بنفسه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف قبل أسبوعين وأنه يظل "مطروحا على الطاولة" رغم أن موسكو لم توافق عليه.

وبموجب الخطة، سيتم نقل الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال عن طريق البر إلى ميناء بيرديانسك، الذي يقع مثل ماريوبول على بحر آزوف، وستنقلهم سفينة تركية عبر البحر الأسود إلى اسطنبول.

وأضاف كالين: "إذا كان بالإمكان القيام بذلك بهذه الطريقة، فنحن سعداء للقيام بذلك. نحن مستعدون. في الواقع، سفينتنا جاهزة للإبحار لجلب الجنود الجرحى والمدنيين الآخرين إلى تركيا".
وتم إجلاء عدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون في المصنع هذا الشهر بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة. وتضمن اقتراح تركيا إجلاء المدنيين الذين ما زالوا هناك.
هذا وقال زيلينسكي إن محادثات معقدة جارية لإجلاء عدد كبير من الجنود الجرحى من مصنع آزوفستال مقابل إطلاق سراح أسرى الحرب الروس.
وتابع كالين، تركيا جارة روسيا وأوكرانيا، ولدينا علاقات جيدة مع كليهما، وقد حاولت تسهيل محادثات السلام. وأضاف "السفينة لا تزال في اسطنبول. جاهزة للإبحار لكننا ننتظر الموافقة النهائية من الجانب الروسي والأوكراني لتتوجه إلى بيرديانسك وإحضار هؤلاء الجنود المصابين إلى تركيا".
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