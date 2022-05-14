https://arabic.sputniknews.com/20220514/المجلس-الأعلى-للاتحاد-ينتخب-محمد-بن-زايد-رئيسا-للإمارات-1062211376.html
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:02+0000
2022-05-14T09:02+0000
2022-05-14T09:18+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20200828/ما-لا-يظهر-للجميع-معلومات-قد-تفاجئك-عن-حياة-محمد-بن-زايد-وشخصيته-1046388759.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
09:02 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.