https://arabic.sputniknews.com/20220514/محمد-بن-زايد-وشيوخ-آل-نهيان-يحملون-جثمان-الشيخ-خليفة-لحظة-وصوله-فيديو-1062210802.html
محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان يحملون جثمان الشيخ خليفة لحظة وصوله... فيديو
محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان يحملون جثمان الشيخ خليفة لحظة وصوله... فيديو
شيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل، إلى مثواه الأخير ووري الثرى في مقبرة البطين... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:44+0000
2022-05-14T08:44+0000
2022-05-14T08:44+0000
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ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقطع فيديو لمراسم جنازة ودفن الشيخ خليفة عقب الصلاة عليه.وذكرت أن الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان أدوا صلاة الجنازة على الشيخ خليفة في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بعد صلاة المغرب.وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان يحملون جثمان الشيخ خليفة لحظة وصوله... فيديو
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شيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل، إلى مثواه الأخير ووري الثرى في مقبرة البطين بأبوظبي.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقطع فيديو لمراسم جنازة ودفن الشيخ خليفة عقب الصلاة عليه.
وذكرت أن الشيخ محمد بن زايد
وشيوخ آل نهيان أدوا صلاة الجنازة على الشيخ خليفة في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بعد صلاة المغرب.
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.