https://arabic.sputniknews.com/20220514/بايدن-يتعرض-لموقف-محرج-بعد-وصف-نائبته-كاميلا-هاريس-بـالرئيسةفيديو-1062232203.html
بايدن يتعرض لموقف محرج بعد وصف نائبته كاميلا هاريس بـ"الرئيسة"...فيديو
بايدن يتعرض لموقف محرج بعد وصف نائبته كاميلا هاريس بـ"الرئيسة"...فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج مرة أخرى عندما وصف نائبته كاميلا هاريس بـ"الرئيسة". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:57+0000
2022-05-14T15:57+0000
2022-05-14T15:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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فخلال كلمته التي ألقاها في القمة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وصف بايدن مساعدته هاريس بـ"الرئيسة".يذكر أن بايدن كان قد ادعى في قمة افتراضية لزعماء العالم، في وقت سابق، إنه كان "أستاذا" منذ عامين، مشيرا إلى دور أثار الجدل سابقا لأنه حصل على أجر كبير مقابل تسع زيارات تم الإبلاغ عنها إلى الحرم الجامعي.وقال بايدن في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة في مؤتمر ميونيخ للأمن، "قبل عامين، كما أشرت، عندما تحدثت مؤخرًا في ميونيخ، كنت مواطنا عاديا. كنت أستاذا ولست مسؤولا منتخبا".ووفقا لـ "Daily Pennsylvanian" ، قام بايدن بزيارة الحرم الجامعي تسع مرات على الأقل. كانت إحدى الزيارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للترويج لكتابه "Promise Me، Dad".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يتعرض لموقف محرج بعد وصف نائبته كاميلا هاريس بـ"الرئيسة"...فيديو
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج مرة أخرى عندما وصف نائبته كاميلا هاريس بـ"الرئيسة".
فخلال كلمته التي ألقاها في القمة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وصف بايدن مساعدته هاريس بـ"الرئيسة".
يذكر أن بايدن كان قد ادعى في قمة افتراضية
لزعماء العالم، في وقت سابق، إنه كان "أستاذا" منذ عامين، مشيرا إلى دور أثار الجدل سابقا لأنه حصل على أجر كبير مقابل تسع زيارات تم الإبلاغ عنها إلى الحرم الجامعي.
وقال بايدن في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة في مؤتمر ميونيخ للأمن، "قبل عامين، كما أشرت، عندما تحدثت مؤخرًا في ميونيخ، كنت مواطنا عاديا. كنت أستاذا ولست مسؤولا منتخبا".
ووفقا لـ "Daily Pennsylvanian" ، قام بايدن بزيارة الحرم الجامعي تسع مرات على الأقل. كانت إحدى الزيارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للترويج لكتابه "Promise Me، Dad".