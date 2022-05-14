https://arabic.sputniknews.com/20220514/دراسة-نصف-المصابين-بكورونا-الخاضعين-للعلاج-في-المستشفيات-يبلغون-عن-أعراض-بعد-سنتين-من-العدوى-1062205397.html

دراسة: نصف المصابين بكورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات يبلغون عن أعراض بعد سنتين من العدوى

دراسة: نصف المصابين بكورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات يبلغون عن أعراض بعد سنتين من العدوى

أظهرت نتائج دراسة متابعة مستمرة لأطول فترة من الزمان حتى الآن بشأن مرض كوفيد-19، أنه وبعد سنتين من الإصابة به، لا يزال نصف المرضى الذين تم إخضاعهم للعلاج في... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T03:04+0000

2022-05-14T03:04+0000

2022-05-14T03:04+0000

فيروس كورونا

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وكشفت الدراسة التي نُشرت مؤخراً في مجلة "لانسيت للطب التنفسي" أن نحو 1200 مشارك في الصين أصيبوا بفيروس كورونا الجديدة المتسبب في كوفيد-19 يميلون إلى أن يعانوا من مستوى صحي ونوعية حياة أضعف مما هو الحال لعامة الناس.ويتم إخضاع المجموعة التي يبلغ متوسط أعمارها 57 عاما عند خروجها من المستشفى، لاختبار المشي لمدة ست دقائق، واختبارات معملية، واستبيانات حول الأعراض، والصحة العقلية، ونوعية الحياة المرتبطة بالصحة، وما إذا كانوا عادوا إلى العمل، ومستوى استخدام الرعاية الصحية بعد الخروج من المستشفى.وأظهرت نتائج الدراسة أنه وبعد ستة أشهر من بداية إصابتهم بالمرض، أبلغ 68 بالمائة من المشاركين عن عرض واحد لمدة طويلة على الأقل لكوفيد-19، فيما أبلغ 55 بالمائة منهم عن أعراض بعد سنتين من إصابتهم، من بينها التعب وضعف العضلات وصعوبة النوم.كما اشتملت شكاواهم على وجود آلام في المفاصل، وخفقان القلب، والدوخة، والصداع والقلق أو الاكتئاب، وفقاً للدراسة.وقال تساو بينغ، مؤلف الورقة المقابل من مستشفى الصداقة الصيني-الياباني: "تُشير نتائج الدراسة إلى أنه وبالنسبة إلى نسبة معينة من المتعافين من كوفيد-19 الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، هناك حاجة إلى أكثر من سنتين للتعافي من المرض بشكل كامل، في حين أنهم تعافوا من العدوى الأولية.واعترف المؤلفون بمحددات تضم حقيقة أن أولئك الذين لم يشاركوا في الدراسة قد يعانون من أعراض أقل من الذين شاركوا، ما تسبب في المبالغة في تقدير انتشار وجود أعراض لمدة طويلة لكوفيد-19.وأضاف تساو: "هناك حاجة واضحة إلى توفير الدعم المستمر لنسبة كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19".

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فيروس كورونا