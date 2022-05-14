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رسميا... الصين تعتذر عن استضافة كأس أمم آسيا 2023
رسميا... الصين تعتذر عن استضافة كأس أمم آسيا 2023
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن الصين اعتذرت رسميا عن استضافة بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:05+0000
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الصين
رياضة
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وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، إن الاتحاد الصيني لكرة القدم أبلغهم بأن بلاده لن تكون قادرة على استضافة البطولة بسبب الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. وأضاف أنه "يقدر أن الصين قد اتخذت هذا القرار الصعب للغاية ولكنه ضروري للمصلحة العامة، لافتا إلى توافر الوقت الكافي لتقييم الوضع فيما يتعلق باستضافة كأس آسيا 2023". وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيواصل العمل عن كثب مع شركائه التجاريين وكافة أطراف اللعبة لتحديد الخطوات المقبلة وسيظل ممتنًا لهم لتفهمهم ودعمهم خلال هذه الفترة. كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية المتعلقة باستضافة كأس آسيا 2023 في الوقت المناسب.يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة كأس آسيا 2023، في 5 يونيو/حزيران 2019، في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في باريس. وكان من المقرر استضافة المنافسة التي تضم 24 فريقا في 10 مدن صينية في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو/تموز 2023.
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الصين, رياضة

رسميا... الصين تعتذر عن استضافة كأس أمم آسيا 2023

08:05 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIمنتخب الصين مع نظيره الفلبيني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في الإمارات
منتخب الصين مع نظيره الفلبيني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن الصين اعتذرت رسميا عن استضافة بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، إن الاتحاد الصيني لكرة القدم أبلغهم بأن بلاده لن تكون قادرة على استضافة البطولة بسبب الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.
وأضاف أنه "يقدر أن الصين قد اتخذت هذا القرار الصعب للغاية ولكنه ضروري للمصلحة العامة، لافتا إلى توافر الوقت الكافي لتقييم الوضع فيما يتعلق باستضافة كأس آسيا 2023".
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيواصل العمل عن كثب مع شركائه التجاريين وكافة أطراف اللعبة لتحديد الخطوات المقبلة وسيظل ممتنًا لهم لتفهمهم ودعمهم خلال هذه الفترة.
كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية المتعلقة باستضافة كأس آسيا 2023 في الوقت المناسب.
يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة كأس آسيا 2023، في 5 يونيو/حزيران 2019، في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في باريس.
وكان من المقرر استضافة المنافسة التي تضم 24 فريقا في 10 مدن صينية في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو/تموز 2023.
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