https://arabic.sputniknews.com/20220514/زاخاروفا-تبين-الطرف-المسؤول-عن-الأزمة-الغذائية-الوشيكة-1062232791.html
زاخاروفا تبين الطرف المسؤول عن "الأزمة الغذائية الوشيكة"
زاخاروفا تبين الطرف المسؤول عن "الأزمة الغذائية الوشيكة"
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، والتي اتهمت فيها روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:51+0000
2022-05-14T15:51+0000
2022-05-14T15:51+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
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وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام": "الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وهذا إذا ما تحدثنا عن سبب مباشر، والفشل في فهم هذا هو علامة على الغباء أو التضليل المتعمد للجمهور".وتابعت: "وإذا أخذنا الأسباب الجذرية في سياق أوسع، فإن انهيار دولة أوكرانيا هو أيضًا من عمل الغرب الجماعي، وقد شمل، من بين أمور أخرى، أسلاف السيدة بوربوك، والذين لم يتدخلوا في الوضع في هذا البلد وحسب، بل صمموا السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا يدويا".وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، في 14 أيار/مايو، أنه وبسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث مجاعة عالمية على هذا الكوكب.وقالت بوربوك في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لرؤساء الإدارات الدبلوماسية لمجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، والتي عقدت في بلدية وانجلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا: "بسبب تصرفات روسيا، يتم قطع الإمدادات، والأسعار آخذة في الارتفاع - ليس فقط هنا، ولكن في جميع أنحاء العالم - وهناك مجاعة شديدة".وأضافت: "الحصار المفروض على الصادرات الغذائية متعمد وبالتالي يصبح جزءًا من حرب مختلطة. روسيا تمهد الأرضية لأزمات جديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-تعني-نهايته-والنفوذ-العالمي-تحول-للشرق-1062218867.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
زاخاروفا تبين الطرف المسؤول عن "الأزمة الغذائية الوشيكة"
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ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، والتي اتهمت فيها روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء الوشيكة، قائلة إن الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام
": "الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وهذا إذا ما تحدثنا عن سبب مباشر، والفشل في فهم هذا هو علامة على الغباء أو التضليل المتعمد للجمهور".
وتابعت: "وإذا أخذنا الأسباب الجذرية في سياق أوسع، فإن انهيار دولة أوكرانيا هو أيضًا من عمل الغرب الجماعي، وقد شمل، من بين أمور أخرى، أسلاف السيدة بوربوك، والذين لم يتدخلوا في الوضع في هذا البلد وحسب، بل صمموا السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا يدويا".
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، في 14 أيار/مايو، أنه وبسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث مجاعة عالمية على هذا الكوكب.
وقالت بوربوك
في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لرؤساء الإدارات الدبلوماسية لمجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، والتي عقدت في بلدية وانجلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا: "بسبب تصرفات روسيا، يتم قطع الإمدادات، والأسعار آخذة في الارتفاع - ليس فقط هنا، ولكن في جميع أنحاء العالم - وهناك مجاعة شديدة".
وأضافت: "الحصار المفروض على الصادرات الغذائية متعمد وبالتالي يصبح جزءًا من حرب مختلطة. روسيا تمهد الأرضية لأزمات جديدة".