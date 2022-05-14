https://arabic.sputniknews.com/20220514/سينهبون-40-مليار-دولار-في-أوكرانيا-عضو-الكونغرس-الأمريكي-يهاجم-مساعدات-بلاده-1062230266.html
"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده
"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده
صرح سيناتور أمريكي أن المسؤولين الأوكرانيين سينهبون 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:58+0000
2022-05-14T14:58+0000
2022-05-14T14:58+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103755/17/1037551790_0:259:4950:3043_1920x0_80_0_0_2610c64035bbd1ea86bd80100b36fa40.jpg
وقال عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، مات جويتز، إن المسؤولين الأوكرانيين سيسرقون هذه المساعدات، بحسب ما نقلت CNS News.يذكر أنه في وقت سابق صوت جويتز، ضد مشروع قانون الإقراض والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.في نهاية أبريل/نيسان، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 33 مليار دولار لدعم كييف. في الهيئة التشريعية تمت زيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار. وأشارت روسيا مرارا إلى المحاولات الغربية لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة هناك. وحذرت وزارة الدفاع من أن الشحنة ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية على أراضي دولة مجاورة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103755/17/1037551790_275:0:4675:3300_1920x0_80_0_0_6175c2fc49af904e2e69ae280a3ca10d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده
تابعنا عبر
صرح سيناتور أمريكي أن المسؤولين الأوكرانيين سينهبون 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.
وقال عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، مات جويتز، إن المسؤولين الأوكرانيين سيسرقون هذه المساعدات
، بحسب ما نقلت CNS News.
وأضاف جويتز، قائلا: "إنهم مستعدون لإرسال المليارات إلى كييف وملء جيوب المسؤولين الفاسدين. نحن ننزلق تدريجيا إلى الحرب، ويظل الشعب الأمريكي في الظلام. قبل عام واحد فقط، هزمنا الرعاة ببنادق في أفغانستان. الآن نحن نسارع إلى معركة مع قوة لديها ستة آلاف رأس نووي".
يذكر أنه في وقت سابق صوت جويتز، ضد مشروع قانون
الإقراض والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
في نهاية أبريل/نيسان، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 33 مليار دولار لدعم كييف. في الهيئة التشريعية تمت زيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار.
وأشارت روسيا مرارا إلى المحاولات الغربية لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة هناك. وحذرت وزارة الدفاع من أن الشحنة ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية على أراضي دولة مجاورة.