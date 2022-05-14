عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/سينهبون-40-مليار-دولار-في-أوكرانيا-عضو-الكونغرس-الأمريكي-يهاجم-مساعدات-بلاده-1062230266.html
"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده
"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده
صرح سيناتور أمريكي أن المسؤولين الأوكرانيين سينهبون 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:58+0000
2022-05-14T14:58+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103755/17/1037551790_0:259:4950:3043_1920x0_80_0_0_2610c64035bbd1ea86bd80100b36fa40.jpg
وقال عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، مات جويتز، إن المسؤولين الأوكرانيين سيسرقون هذه المساعدات، بحسب ما نقلت CNS News.يذكر أنه في وقت سابق صوت جويتز، ضد مشروع قانون الإقراض والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.في نهاية أبريل/نيسان، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 33 مليار دولار لدعم كييف. في الهيئة التشريعية تمت زيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار. وأشارت روسيا مرارا إلى المحاولات الغربية لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة هناك. وحذرت وزارة الدفاع من أن الشحنة ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية على أراضي دولة مجاورة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103755/17/1037551790_275:0:4675:3300_1920x0_80_0_0_6175c2fc49af904e2e69ae280a3ca10d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"سينهبون 40 مليار دولار في أوكرانيا"... عضو الكونغرس الأمريكي يهاجم مساعدات بلاده

14:58 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Alex Brandonكابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
كابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبرTelegram
صرح سيناتور أمريكي أن المسؤولين الأوكرانيين سينهبون 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.
وقال عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، مات جويتز، إن المسؤولين الأوكرانيين سيسرقون هذه المساعدات، بحسب ما نقلت CNS News.
وأضاف جويتز، قائلا: "إنهم مستعدون لإرسال المليارات إلى كييف وملء جيوب المسؤولين الفاسدين. نحن ننزلق تدريجيا إلى الحرب، ويظل الشعب الأمريكي في الظلام. قبل عام واحد فقط، هزمنا الرعاة ببنادق في أفغانستان. الآن نحن نسارع إلى معركة مع قوة لديها ستة آلاف رأس نووي".
يذكر أنه في وقت سابق صوت جويتز، ضد مشروع قانون الإقراض والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
في نهاية أبريل/نيسان، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 33 مليار دولار لدعم كييف. في الهيئة التشريعية تمت زيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار.
وأشارت روسيا مرارا إلى المحاولات الغربية لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة هناك. وحذرت وزارة الدفاع من أن الشحنة ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية على أراضي دولة مجاورة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала