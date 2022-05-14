https://arabic.sputniknews.com/20220514/غولوفتشينكو-العقوبات-المفروضة-على-بيلاروسيا-وروسيا-تهز-الاقتصاد-العالمي-بأسره-1062223254.html
غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره
غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره
صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، أن العقوبات المفروضة على بلاده وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:40+0000
2022-05-14T12:40+0000
2022-05-14T12:41+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأضاف غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "كان الغرض من العقوبات هو إركاع بيلاروسيا وروسيا على ركبتيهما بسرعة، لكننا نرى ما يحدث في العالم نتيجة لذلك. والجانب العكسي للعقوبات هو مشاكل الغذاء والأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة (وهو الأمر الذي اعتبرته أوروبا الآن صدمة)، هذا هو التضخم. أي أن العقوبات تهز الاقتصاد العالمي بأكمله".وأشار إلى أن بيلاروسيا كانت من أهم موردي الوقود للسوق الأوروبية، وخاصة وقود الديزل. وأضاف ساخطا: "الأمم المتحدة وهياكلها تدق الأجراس. العالم في خطر المجاعة. لكن لا يبدو أن واشنطن وحلفاءها يأبهون".ولخص غولوفتشينكو، قائلا: "العقوبات أداة خطيرة للغاية تستخدم دون أي قواعد. من الصعب للغاية التكهن كيف ستنتهي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار بيلاروسيا اليوم
غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره
12:40 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، أن العقوبات المفروضة على بلاده وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره.
وأضاف غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية
، قائلا: "كان الغرض من العقوبات هو إركاع بيلاروسيا وروسيا على ركبتيهما بسرعة، لكننا نرى ما يحدث في العالم نتيجة لذلك. والجانب العكسي للعقوبات هو مشاكل الغذاء والأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة (وهو الأمر الذي اعتبرته أوروبا الآن صدمة)، هذا هو التضخم. أي أن العقوبات تهز الاقتصاد العالمي بأكمله".
وأشار إلى أن بيلاروسيا
كانت من أهم موردي الوقود للسوق الأوروبية، وخاصة وقود الديزل.
وقال رئيس الوزراء "سعة وقود الديزل في أوروبا ليست كافية. الآن نرى أن الأسعار في محطات الوقود في أوروبا تبدأ من 2 يورو لكل لتر من الوقود. وهذا هو الأثر المعاكس للعقوبات". بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الغذاء العالمية تحطم الأرقام القياسية.
وأضاف ساخطا: "الأمم المتحدة وهياكلها تدق الأجراس. العالم في خطر المجاعة. لكن لا يبدو أن واشنطن وحلفاءها يأبهون".
ولخص غولوفتشينكو، قائلا: "العقوبات أداة خطيرة للغاية تستخدم دون أي قواعد. من الصعب للغاية التكهن كيف ستنتهي".