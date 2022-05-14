عربي
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
https://arabic.sputniknews.com/20220514/غولوفتشينكو-العقوبات-المفروضة-على-بيلاروسيا-وروسيا-تهز-الاقتصاد-العالمي-بأسره-1062223254.html
غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره
غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره
صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، أن العقوبات المفروضة على بلاده وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:40+0000
2022-05-14T12:41+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062223214_0:135:2977:1809_1920x0_80_0_0_f344a34580405d3d18411f9c95dfe181.jpg
وأضاف غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "كان الغرض من العقوبات هو إركاع بيلاروسيا وروسيا على ركبتيهما بسرعة، لكننا نرى ما يحدث في العالم نتيجة لذلك. والجانب العكسي للعقوبات هو مشاكل الغذاء والأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة (وهو الأمر الذي اعتبرته أوروبا الآن صدمة)، هذا هو التضخم. أي أن العقوبات تهز الاقتصاد العالمي بأكمله".وأشار إلى أن بيلاروسيا كانت من أهم موردي الوقود للسوق الأوروبية، وخاصة وقود الديزل. وأضاف ساخطا: "الأمم المتحدة وهياكلها تدق الأجراس. العالم في خطر المجاعة. لكن لا يبدو أن واشنطن وحلفاءها يأبهون".ولخص غولوفتشينكو، قائلا: "العقوبات أداة خطيرة للغاية تستخدم دون أي قواعد. من الصعب للغاية التكهن كيف ستنتهي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062223214_192:0:2783:1943_1920x0_80_0_0_acb7ba9e297a9126be721a7131762337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم

غولوفتشينكو: العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره

12:40 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 14.05.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو
رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، أن العقوبات المفروضة على بلاده وروسيا تهز الاقتصاد العالمي بأسره.
وأضاف غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية، قائلا: "كان الغرض من العقوبات هو إركاع بيلاروسيا وروسيا على ركبتيهما بسرعة، لكننا نرى ما يحدث في العالم نتيجة لذلك. والجانب العكسي للعقوبات هو مشاكل الغذاء والأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة (وهو الأمر الذي اعتبرته أوروبا الآن صدمة)، هذا هو التضخم. أي أن العقوبات تهز الاقتصاد العالمي بأكمله".
وأشار إلى أن بيلاروسيا كانت من أهم موردي الوقود للسوق الأوروبية، وخاصة وقود الديزل.

وقال رئيس الوزراء "سعة وقود الديزل في أوروبا ليست كافية. الآن نرى أن الأسعار في محطات الوقود في أوروبا تبدأ من 2 يورو لكل لتر من الوقود. وهذا هو الأثر المعاكس للعقوبات". بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الغذاء العالمية تحطم الأرقام القياسية.

وأضاف ساخطا: "الأمم المتحدة وهياكلها تدق الأجراس. العالم في خطر المجاعة. لكن لا يبدو أن واشنطن وحلفاءها يأبهون".
ولخص غولوفتشينكو، قائلا: "العقوبات أداة خطيرة للغاية تستخدم دون أي قواعد. من الصعب للغاية التكهن كيف ستنتهي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала