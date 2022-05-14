https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-شخص-في-تظاهرات-ضد-ارتفاع-الأسعار-بإيران-1062236051.html
مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران
مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران
لقي شخص مصرعه خلال تظاهرات في مدن إيرانية خلال الأسبوع الجاري اعتراضا على قرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:44+0000
2022-05-14T17:44+0000
2022-05-14T17:44+0000
أخبار إ]يران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/30/1044123041_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_4fa3d8f0e3edf88d80230b70c4187c1c.jpg
وقال أحمد آوائي النائب البرلماني عن مدينة دزفول في خوزستان، إن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول"، حسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.ولم يذكر النائب آوائي تفاصيل أخرى بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.وكان الرئيس إبراهيم رئيسي قد أعلن ليل الإثنين سلسلة من التدابير لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.وتضمنت التدابير تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد مثل زيت الطعام واللحوم والبيض.وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه خلال الفترة بين إعلان رئيسي ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، خرج المئات إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن لاسيما في جنوب البلاد مثل محافظة خوزستان، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على هامشها.وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت يوم الجمعة أنه تم توقيف أكثر من 20 شخصا على خلفية احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المتظاهرون بالتراجع عن رفع الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-عدة-أسباب-أدت-لعدم-توقيع-الاتفاق-النووي-وقائمة-عقوبات-الإرهاب-الأمريكية-ليست-الموضوع-الأساسي-1062226290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/30/1044123041_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_2c63b7e0ce4a8337ed2a48e0d749168e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إ]يران
مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران
تابعنا عبر
لقي شخص مصرعه خلال تظاهرات في مدن إيرانية خلال الأسبوع الجاري اعتراضا على قرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية.
وقال أحمد آوائي النائب البرلماني عن مدينة دزفول في خوزستان، إن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول"، حسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.
ولم يذكر النائب آوائي تفاصيل أخرى بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي قد أعلن ليل الإثنين سلسلة من التدابير لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتضمنت التدابير تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد مثل زيت الطعام واللحوم والبيض.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه خلال الفترة بين إعلان رئيسي ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، خرج المئات إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن لاسيما في جنوب البلاد مثل محافظة خوزستان، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على هامشها.
وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت يوم الجمعة أنه تم توقيف أكثر من 20 شخصا على خلفية احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المتظاهرون بالتراجع عن رفع الأسعار.