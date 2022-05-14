عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-شخص-في-تظاهرات-ضد-ارتفاع-الأسعار-بإيران-1062236051.html
مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران
مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران
لقي شخص مصرعه خلال تظاهرات في مدن إيرانية خلال الأسبوع الجاري اعتراضا على قرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:44+0000
2022-05-14T17:44+0000
أخبار إ]يران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/30/1044123041_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_4fa3d8f0e3edf88d80230b70c4187c1c.jpg
وقال أحمد آوائي النائب البرلماني عن مدينة دزفول في خوزستان، إن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول"، حسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.ولم يذكر النائب آوائي تفاصيل أخرى بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.وكان الرئيس إبراهيم رئيسي قد أعلن ليل الإثنين سلسلة من التدابير لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.وتضمنت التدابير تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد مثل زيت الطعام واللحوم والبيض.وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه خلال الفترة بين إعلان رئيسي ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، خرج المئات إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن لاسيما في جنوب البلاد مثل محافظة خوزستان، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على هامشها.وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت يوم الجمعة أنه تم توقيف أكثر من 20 شخصا على خلفية احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المتظاهرون بالتراجع عن رفع الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-عدة-أسباب-أدت-لعدم-توقيع-الاتفاق-النووي-وقائمة-عقوبات-الإرهاب-الأمريكية-ليست-الموضوع-الأساسي-1062226290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/30/1044123041_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_2c63b7e0ce4a8337ed2a48e0d749168e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إ]يران

مقتل شخص في تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار بإيران

17:44 GMT 14.05.2022
© AP Photo / VAHID SALEMIرجل دين إيراني يردد شعارات أثناء احتجاج يندد بتعهد إيران بفتح برنامجها النووي أمام عمليات التفتيش غير المقيدة وتعليق تخصيب اليورانيوم بعد صلاة الجمعة في طهران الجمعة 31 أكتوبر 2003
رجل دين إيراني يردد شعارات أثناء احتجاج يندد بتعهد إيران بفتح برنامجها النووي أمام عمليات التفتيش غير المقيدة وتعليق تخصيب اليورانيوم بعد صلاة الجمعة في طهران الجمعة 31 أكتوبر 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / VAHID SALEMI
تابعنا عبرTelegram
لقي شخص مصرعه خلال تظاهرات في مدن إيرانية خلال الأسبوع الجاري اعتراضا على قرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية.
وقال أحمد آوائي النائب البرلماني عن مدينة دزفول في خوزستان، إن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول"، حسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
إيران: عدة أسباب أدت لعدم توقيع الاتفاق النووي وقائمة عقوبات الإرهاب الأمريكية ليست الموضوع الأساسي
13:30 GMT
ولم يذكر النائب آوائي تفاصيل أخرى بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي قد أعلن ليل الإثنين سلسلة من التدابير لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتضمنت التدابير تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد مثل زيت الطعام واللحوم والبيض.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه خلال الفترة بين إعلان رئيسي ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، خرج المئات إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن لاسيما في جنوب البلاد مثل محافظة خوزستان، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على هامشها.
وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت يوم الجمعة أنه تم توقيف أكثر من 20 شخصا على خلفية احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المتظاهرون بالتراجع عن رفع الأسعار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала