https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك
مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك
ذكرت شبكة " إن بي سي" نقلا عن مصادر أمنية أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T22:07+0000
2022-05-14T22:07+0000
2022-05-14T22:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن مايو - سبوتنيك. ووفق مصادر القناة 10 أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية .وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بوفالو، بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.
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الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك
22:07 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 22:35 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
ذكرت شبكة " إن بي سي" نقلا عن مصادر أمنية أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك.
واشنطن مايو - سبوتنيك. ووفق مصادر القناة 10 أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم
، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية .
وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بوفالو، بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.