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https://arabic.sputniknews.com/20220514/وفاة-7-أشخاص-اختناقا-أثناء-حفرهم-بئر-مياه-جنوب-محافظة-تعز-اليمنية-1062240223.html
وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية
وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية
لقي 7 أشخاص بينهم شقيقان، اليوم السبت، حتفهم اختناقا أثناء حفرهم بئرا للمياه في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:24+0000
2022-05-14T21:24+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين (20-35 عاماً) توفوا جراء استنشاقهم عادم مولد كهربائي أثناء حفرهم بئرا في قرية المكيشة بمديرية المواسط "70 كلم جنوب مدينة تعز".وأوضح أن الفاجعة بدأت عندما فقد أحدهم الوعي في منتصف البئر نتيجة اختناقه بعادم مولد كهربائي كان يستخدمه لشفط المياه، لينزل شقيقه إليه إلا أنه أغمي عليه وواجه المصير ذاته، قبل أن يلحق بهما 5 آخرون في محاولة إنقاذ غير مدروسة، قضى فيها الجميع.وذكر أن الأهالي سارعوا لإنقاذ المجموعة العالقة في البئر، إلا أن تأخر عملية انتشالهم قلل من فرص نجاتهم، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى خليفة العام في مديرية الشمايتين جنوب تعز، الذي أكد وفاتهم جميعا
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-برصاص-أنصار-الله-في-مأرب-1062233591.html
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أخبار اليمن الأن

وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية

21:24 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية لبئر برهوت وهو حفرة تعرف باسم بئر الجحيم في صحراء محافظة المهرة اليمنية
صورة أرشيفية لبئر برهوت وهو حفرة تعرف باسم بئر الجحيم في صحراء محافظة المهرة اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / -
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لقي 7 أشخاص بينهم شقيقان، اليوم السبت، حتفهم اختناقا أثناء حفرهم بئرا للمياه في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين (20-35 عاماً) توفوا جراء استنشاقهم عادم مولد كهربائي أثناء حفرهم بئرا في قرية المكيشة بمديرية المواسط "70 كلم جنوب مدينة تعز".
وأوضح أن الفاجعة بدأت عندما فقد أحدهم الوعي في منتصف البئر نتيجة اختناقه بعادم مولد كهربائي كان يستخدمه لشفط المياه، لينزل شقيقه إليه إلا أنه أغمي عليه وواجه المصير ذاته، قبل أن يلحق بهما 5 آخرون في محاولة إنقاذ غير مدروسة، قضى فيها الجميع.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الجيش اليمني يعلن مقتل جندي وإصابة آخر برصاص "أنصار الله" في مأرب
16:09 GMT
وذكر أن الأهالي سارعوا لإنقاذ المجموعة العالقة في البئر، إلا أن تأخر عملية انتشالهم قلل من فرص نجاتهم، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى خليفة العام في مديرية الشمايتين جنوب تعز، الذي أكد وفاتهم جميعا
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