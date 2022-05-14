https://arabic.sputniknews.com/20220514/وفاة-7-أشخاص-اختناقا-أثناء-حفرهم-بئر-مياه-جنوب-محافظة-تعز-اليمنية-1062240223.html
وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية
وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية
لقي 7 أشخاص بينهم شقيقان، اليوم السبت، حتفهم اختناقا أثناء حفرهم بئرا للمياه في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:24+0000
2022-05-14T21:24+0000
2022-05-14T21:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين (20-35 عاماً) توفوا جراء استنشاقهم عادم مولد كهربائي أثناء حفرهم بئرا في قرية المكيشة بمديرية المواسط "70 كلم جنوب مدينة تعز".وأوضح أن الفاجعة بدأت عندما فقد أحدهم الوعي في منتصف البئر نتيجة اختناقه بعادم مولد كهربائي كان يستخدمه لشفط المياه، لينزل شقيقه إليه إلا أنه أغمي عليه وواجه المصير ذاته، قبل أن يلحق بهما 5 آخرون في محاولة إنقاذ غير مدروسة، قضى فيها الجميع.وذكر أن الأهالي سارعوا لإنقاذ المجموعة العالقة في البئر، إلا أن تأخر عملية انتشالهم قلل من فرص نجاتهم، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى خليفة العام في مديرية الشمايتين جنوب تعز، الذي أكد وفاتهم جميعا
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-برصاص-أنصار-الله-في-مأرب-1062233591.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
وفاة 7 أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئر مياه جنوب محافظة تعز اليمنية
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لقي 7 أشخاص بينهم شقيقان، اليوم السبت، حتفهم اختناقا أثناء حفرهم بئرا للمياه في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين (20-35 عاماً)
توفوا جراء استنشاقهم عادم مولد كهربائي أثناء حفرهم بئرا في قرية المكيشة بمديرية المواسط "70 كلم جنوب مدينة تعز".
وأوضح أن الفاجعة بدأت عندما فقد أحدهم الوعي في منتصف البئر نتيجة اختناقه بعادم مولد كهربائي كان يستخدمه لشفط المياه، لينزل شقيقه إليه إلا أنه أغمي عليه وواجه المصير ذاته، قبل أن يلحق بهما 5 آخرون في محاولة إنقاذ غير مدروسة، قضى فيها الجميع.
وذكر أن الأهالي سارعوا لإنقاذ المجموعة العالقة في البئر، إلا أن تأخر عملية انتشالهم قلل من فرص نجاتهم، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى خليفة العام في مديرية الشمايتين جنوب تعز، الذي أكد وفاتهم جميعا