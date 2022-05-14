https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-برصاص-أنصار-الله-في-مأرب-1062233591.html
الجيش اليمني يعلن مقتل جندي وإصابة آخر برصاص "أنصار الله" في مأرب
الجيش اليمني يعلن مقتل جندي وإصابة آخر برصاص "أنصار الله" في مأرب
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، في استهداف اتهم جماعة "أنصار الله" بتنفيذه في محافظة مأرب، شمال... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:09+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر، اليوم، برصاص قناصة الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، ضمن سلسلة خروقاتهم للهدنة الأممية".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام القوات الحكومية.يأتي ذلك غداة تحميل الجيش اليمني، جماعة "أنصار الله" مسؤولية مقتل طفل وإصابة والديه بجروح بليغة، إثر قصف بعدد من القذائف استهدف حياً سكنياً في منطقة الضباب غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرقها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرات-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-جنوبي-صعدة-1061956798.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني يعلن مقتل جندي وإصابة آخر برصاص "أنصار الله" في مأرب
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، في استهداف اتهم جماعة "أنصار الله" بتنفيذه في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.
القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر، اليوم، برصاص قناصة الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، ضمن سلسلة خروقاتهم للهدنة الأممية".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام القوات الحكومية.
يأتي ذلك غداة تحميل الجيش اليمني
، جماعة "أنصار الله" مسؤولية مقتل طفل وإصابة والديه بجروح بليغة، إثر قصف بعدد من القذائف استهدف حياً سكنياً في منطقة الضباب غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرقها.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة
بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.