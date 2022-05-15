https://arabic.sputniknews.com/20220515/البيت-الأبيض-بايدن-يطلع-على-حادث-إطلاق-النار-المروع-في-بوفالو-1062241655.html
البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو
البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو
تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "حادث إطلاق النار المروع" الذي وقع في بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، حسبما ذكر البيت الأبيض. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T02:55+0000
2022-05-15T02:55+0000
2022-05-15T02:55+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا مع توارد المزيد من المعلومات".وجاء في البيان أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار مميت نفذه مسلح في سوبر ماركت في بوفالو.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو
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تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "حادث إطلاق النار المروع" الذي وقع في بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، حسبما ذكر البيت الأبيض.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا مع توارد المزيد من المعلومات".
وجاء في البيان أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم
".
فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار مميت نفذه مسلح في سوبر ماركت في بوفالو.