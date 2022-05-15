عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/البيت-الأبيض-بايدن-يطلع-على-حادث-إطلاق-النار-المروع-في-بوفالو-1062241655.html
البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو
البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو
تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "حادث إطلاق النار المروع" الذي وقع في بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، حسبما ذكر البيت الأبيض. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T02:55+0000
2022-05-15T02:55+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا مع توارد المزيد من المعلومات".وجاء في البيان أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار مميت نفذه مسلح في سوبر ماركت في بوفالو.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3893edc7fa27854eb39027646acfb9ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو

02:55 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "حادث إطلاق النار المروع" الذي وقع في بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، حسبما ذكر البيت الأبيض.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا مع توارد المزيد من المعلومات".
وجاء في البيان أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك
أمس, 22:07 GMT
فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار مميت نفذه مسلح في سوبر ماركت في بوفالو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала