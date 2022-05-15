https://arabic.sputniknews.com/20220515/البيت-الأبيض-بايدن-يطلع-على-حادث-إطلاق-النار-المروع-في-بوفالو-1062241655.html

البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو

البيت الأبيض: بايدن يطلع على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو

تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "حادث إطلاق النار المروع" الذي وقع في بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، حسبما ذكر البيت الأبيض. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T02:55+0000

2022-05-15T02:55+0000

2022-05-15T02:55+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا مع توارد المزيد من المعلومات".وجاء في البيان أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار مميت نفذه مسلح في سوبر ماركت في بوفالو.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية