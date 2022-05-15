https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الإقليمية-تقتل-300-على-الأقل-من-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-في-منطقة-بحيرة-تشاد-1062241786.html
القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد
القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد
قُتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام المتطرفة على أيدي قوات قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وذلك على أطراف بحيرة تشاد، حسبما قال متحدث يوم السبت. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T03:43+0000
2022-05-15T03:43+0000
2022-05-15T03:43+0000
اخبار نيجيريا
بوكو حرام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg
في بيان صدر في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، قال قمر الدين أديغوكي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن هؤلاء المسلحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة، وإن قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.وذكر أديغوكي أنه قد لوحظ تزايد اعتماد المتمردين على العبوات الناسفة يدوية الصنع وتم طرح التدابير المضادة اللازمة.وقال أديغوكي إن أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا حتى الآن في مناطق المسؤولية العملياتية لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.وأضاف أن ستة جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات. كما أصيب العديد من الجنود لكنهم يتعافون بشكل جيد".تجدر الإشارة إلى أن قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات هي جهد عسكري مشترك أنشأته دول من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين لمحاربة جماعة بوكو حرام وجماعة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، اللتان تهددان استقرار منطقة بحيرة تشاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/النيجر-تفرج-عن-معتقلين-بينهم-أعضاء-في-بوكو-حرام-1059198637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102265/43/1022654388_265:0:2442:1633_1920x0_80_0_0_cfa7c39926174aa2ca80250ed930209a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار نيجيريا, بوكو حرام
القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد
تابعنا عبر
قُتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام المتطرفة على أيدي قوات قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وذلك على أطراف بحيرة تشاد، حسبما قال متحدث يوم السبت.
في بيان صدر في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، قال قمر الدين أديغوكي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن هؤلاء المسلحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة، وإن قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.
وذكر أديغوكي أنه قد لوحظ تزايد اعتماد المتمردين على العبوات الناسفة يدوية الصنع
وتم طرح التدابير المضادة اللازمة.
وأوضح أن "حوالي أربعة مصانع متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع دُمرت خلال العمليات حتى الآن".
وقال أديغوكي إن أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا حتى الآن
في مناطق المسؤولية العملياتية لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.
وأضاف أن ستة جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات. كما أصيب العديد من الجنود لكنهم يتعافون بشكل جيد".
تجدر الإشارة إلى أن قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات هي جهد عسكري مشترك أنشأته دول من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين لمحاربة جماعة بوكو حرام وجماعة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، اللتان تهددان استقرار منطقة بحيرة تشاد.