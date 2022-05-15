https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الإقليمية-تقتل-300-على-الأقل-من-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-في-منطقة-بحيرة-تشاد-1062241786.html

القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد

القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد

قُتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام المتطرفة على أيدي قوات قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وذلك على أطراف بحيرة تشاد، حسبما قال متحدث يوم السبت. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T03:43+0000

2022-05-15T03:43+0000

2022-05-15T03:43+0000

اخبار نيجيريا

بوكو حرام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg

في بيان صدر في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، قال قمر الدين أديغوكي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن هؤلاء المسلحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة، وإن قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.وذكر أديغوكي أنه قد لوحظ تزايد اعتماد المتمردين على العبوات الناسفة يدوية الصنع وتم طرح التدابير المضادة اللازمة.وقال أديغوكي إن أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا حتى الآن في مناطق المسؤولية العملياتية لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.وأضاف أن ستة جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات. كما أصيب العديد من الجنود لكنهم يتعافون بشكل جيد".تجدر الإشارة إلى أن قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات هي جهد عسكري مشترك أنشأته دول من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين لمحاربة جماعة بوكو حرام وجماعة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، اللتان تهددان استقرار منطقة بحيرة تشاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/النيجر-تفرج-عن-معتقلين-بينهم-أعضاء-في-بوكو-حرام-1059198637.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اخبار نيجيريا, بوكو حرام