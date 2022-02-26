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https://arabic.sputniknews.com/20220226/النيجر-تفرج-عن-معتقلين-بينهم-أعضاء-في-بوكو-حرام-1059198637.html
النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"
النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"
أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، الإفراج عن العديد من المعتقلين من بينهم للمرة الأولى عناصر من جماعة "بوكو حرام"، في محاولة لتحقيق السلام في البلاد. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:13+0000
2022-02-26T16:14+0000
أخبار النيجر
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جاء ذلك خلال اجتماع حول الوضع الأمني في البلاد، حسبما ذكر التلفزيون، اليوم السبت.ونقلت "فرانس برس" عن مصدر رئاسي أن عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار "البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995".وتخوض السلطات في النيجر مواجهات مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة والتي تشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في النيجر.وتشهد النيجر هجمات متعددة خلال الأعوام الأخيرة، والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن والجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/غارة-جوية-طائشة-للجيش-النيجيري-تقتل-7-أطفال-في-النيجر-1058916322.html
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أخبار النيجر

النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"

16:13 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 26.02.2022)
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
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أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، الإفراج عن العديد من المعتقلين من بينهم للمرة الأولى عناصر من جماعة "بوكو حرام"، في محاولة لتحقيق السلام في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حول الوضع الأمني في البلاد، حسبما ذكر التلفزيون، اليوم السبت.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
غارة جوية طائشة للجيش النيجيري تقتل 7 أطفال في النيجر
20 فبراير, 16:31 GMT
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر رئاسي أن عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار "البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995".
وتخوض السلطات في النيجر مواجهات مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة والتي تشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في النيجر.
وتشهد النيجر هجمات متعددة خلال الأعوام الأخيرة، والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن والجيش.
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