https://arabic.sputniknews.com/20220226/النيجر-تفرج-عن-معتقلين-بينهم-أعضاء-في-بوكو-حرام-1059198637.html
النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"
النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"
أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، الإفراج عن العديد من المعتقلين من بينهم للمرة الأولى عناصر من جماعة "بوكو حرام"، في محاولة لتحقيق السلام في البلاد. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:13+0000
2022-02-26T16:13+0000
2022-02-26T16:14+0000
أخبار النيجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053605405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c308c685863dfa036c7a2a272e53956f.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع حول الوضع الأمني في البلاد، حسبما ذكر التلفزيون، اليوم السبت.ونقلت "فرانس برس" عن مصدر رئاسي أن عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار "البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995".وتخوض السلطات في النيجر مواجهات مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة والتي تشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في النيجر.وتشهد النيجر هجمات متعددة خلال الأعوام الأخيرة، والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن والجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/غارة-جوية-طائشة-للجيش-النيجيري-تقتل-7-أطفال-في-النيجر-1058916322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053605405_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e9df41d434837f82389086c2295ac40f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النيجر
النيجر تفرج عن معتقلين بينهم أعضاء في "بوكو حرام"
16:13 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، الإفراج عن العديد من المعتقلين من بينهم للمرة الأولى عناصر من جماعة "بوكو حرام"، في محاولة لتحقيق السلام في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حول الوضع الأمني في البلاد، حسبما ذكر التلفزيون، اليوم السبت.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر رئاسي أن عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار "البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995".
وتخوض السلطات في النيجر مواجهات مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة
والتي تشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في النيجر.
وتشهد النيجر هجمات متعددة خلال الأعوام الأخيرة، والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن والجيش.