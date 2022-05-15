https://arabic.sputniknews.com/20220515/الهند-تسمح-بتصدير-القمح-للدول-المحتاجة-رغم-قرار-الحظر-1062245381.html
الهند تسمح بتصدير القمح للدول المحتاجة رغم قرار الحظر
الهند تسمح بتصدير القمح للدول المحتاجة رغم قرار الحظر
أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها ستسمح بتصدير القمح للدول التي تعاني من نقص الغذاء على المستوى الرسمي على الرغم من القيود الصادرة بشأن التصدير قبل يومين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:06+0000
2022-05-15T08:06+0000
2022-05-15T08:06+0000
أخبار الهند اليوم
القمح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255186_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8a7ab55da23a0ff3b1cdd7a0919cabe0.jpg
قال بي في أر سوبراهمانيام، وزير التجارة الهندي، للصحفيين إن الحكومة ستسمح كذلك للشركات الخاصة للوفاء بتعهداتها السابقة بتصدير نحو 4.3 ملايين طن قمح حتى يوليو/ تموز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".في أبريل/ نيسان، قامت الهند بتصدير مليون طن من القمح. تصدر الهند القمح بشكل أساسي لدول الجوار مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا.يوم الجمعة، أفاد إشعار في الجريدة الرسمية لمديرية التجارة الخارجية، بأن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.وفي اليوم التالي، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات في التحكم في ارتفاع الأسعار المحلية. ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الهند-تحظر-تصدير-القمح-بعد-تضرر-المحصول-بموجة-حر-1062231149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255186_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3f48c905ad376963a3231ead7898a7f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, القمح
الهند تسمح بتصدير القمح للدول المحتاجة رغم قرار الحظر
تابعنا عبر
أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها ستسمح بتصدير القمح للدول التي تعاني من نقص الغذاء على المستوى الرسمي على الرغم من القيود الصادرة بشأن التصدير قبل يومين.
قال بي في أر سوبراهمانيام، وزير التجارة الهندي، للصحفيين إن الحكومة ستسمح كذلك للشركات الخاصة للوفاء بتعهداتها السابقة بتصدير نحو 4.3 ملايين طن قمح حتى يوليو/ تموز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
في أبريل/ نيسان، قامت الهند بتصدير مليون طن من القمح. تصدر الهند القمح بشكل أساسي لدول الجوار مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا.
يوم الجمعة، أفاد إشعار في الجريدة الرسمية لمديرية التجارة الخارجية، بأن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.
وفي اليوم التالي، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات في التحكم في ارتفاع الأسعار المحلية. ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.