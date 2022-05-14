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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الهند-تحظر-تصدير-القمح-بعد-تضرر-المحصول-بموجة-حر-1062231149.html
الهند تحظر تصدير القمح بعد تضرر المحصول بموجة حر
الهند تحظر تصدير القمح بعد تضرر المحصول بموجة حر
حظرت الهند تصدير القمح، اعتبارا من اليوم السبت، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:29+0000
2022-05-14T15:29+0000
القمح
أخبار الهند اليوم
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وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير في مؤتمر صحفي في شتوتغارت: "إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق، هذا سيفاقم الأزمة".صرحت، الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إن عوامل من بينها تراجع الإنتاج والارتفاع الحاد في الأسعار العالمية أصابها بالقلق بشأن الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.وذكرت أن صفقات التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل صدور القرار الجمعة، يمكن الوفاء بها لكن الشحنات المستقبلية تحتاج لموافقة الحكومة.ارتفعت أسعار القمح العالمية بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، والتي كانت تمثل في السابق 12% من الصادرات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/بتوجيهات-رئاسيةسوريا-ترفع-سعر-شراء-القمح-من-الفلاحين-1062219133.html
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القمح, أخبار الهند اليوم

الهند تحظر تصدير القمح بعد تضرر المحصول بموجة حر

15:29 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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حظرت الهند تصدير القمح، اعتبارا من اليوم السبت، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
حقول القمح في الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
بتوجيهات رئاسية...سوريا ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين
11:45 GMT
وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير في مؤتمر صحفي في شتوتغارت: "إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق، هذا سيفاقم الأزمة".
صرحت، الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إن عوامل من بينها تراجع الإنتاج والارتفاع الحاد في الأسعار العالمية أصابها بالقلق بشأن الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وذكرت أن صفقات التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل صدور القرار الجمعة، يمكن الوفاء بها لكن الشحنات المستقبلية تحتاج لموافقة الحكومة.
ارتفعت أسعار القمح العالمية بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، والتي كانت تمثل في السابق 12% من الصادرات العالمية.
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