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انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انفجار-يهز-إقليم-ننغرهار-في-أفغانستان-1062250370.html
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار داخل سوق للماشية في ولاية ننغرهار في أفغانستان، والذي خلف سقوط قتيل و6 جرحى. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:28+0000
2022-05-15T11:21+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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وفي شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وقع انفجار أيضا في ولاية ننغرهار الأفغانية، ما أسفر وقتها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث انفجرت قذيفة هاون قرب مدرسة في منطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/مصدر-لـسبوتنيك-9-قتلى-و4-جرحى-في-انفجار-قرب-مدرسة-بولاية-ننغرهار-الأفغانية-1055166894.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان

10:28 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 15.05.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار داخل سوق للماشية في ولاية ننغرهار في أفغانستان، والذي خلف سقوط قتيل و6 جرحى.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وقع انفجار أيضا في ولاية ننغرهار الأفغانية، ما أسفر وقتها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث انفجرت قذيفة هاون قرب مدرسة في منطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": 9 قتلى و4 جرحى في انفجار قرب مدرسة بولاية ننغرهار الأفغانية
10 يناير, 10:40 GMT
وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.
وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
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