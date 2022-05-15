https://arabic.sputniknews.com/20220515/انفجار-يهز-إقليم-ننغرهار-في-أفغانستان-1062250370.html
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار داخل سوق للماشية في ولاية ننغرهار في أفغانستان، والذي خلف سقوط قتيل و6 جرحى. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:28+0000
2022-05-15T10:28+0000
2022-05-15T11:21+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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وفي شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وقع انفجار أيضا في ولاية ننغرهار الأفغانية، ما أسفر وقتها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث انفجرت قذيفة هاون قرب مدرسة في منطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/مصدر-لـسبوتنيك-9-قتلى-و4-جرحى-في-انفجار-قرب-مدرسة-بولاية-ننغرهار-الأفغانية-1055166894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
10:28 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار داخل سوق للماشية في ولاية ننغرهار في أفغانستان، والذي خلف سقوط قتيل و6 جرحى.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام
، وقع انفجار أيضا في ولاية ننغرهار الأفغانية، ما أسفر وقتها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث انفجرت قذيفة هاون قرب مدرسة في منطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.
وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.
وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.