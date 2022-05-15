https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-فوري-وموثوق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062265597.html
بلينكن يدعو إلى إجراء تحقيق "فوري وموثوق" في مقتل شيرين أبو عاقلة
بلينكن يدعو إلى إجراء تحقيق "فوري وموثوق" في مقتل شيرين أبو عاقلة
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى إجراء "تحقيق فوري وموثوق" في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال القيام بعملها في مخيم جنين... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:23+0000
2022-05-15T15:23+0000
2022-05-15T15:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق موثوق في ملابسات وفاة الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعدما اقترح تقديم دعم أمريكي لأقاربها".وبحسب الصحيفة، تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع شقيق الصحفية أبو عاقلة وقال: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أعمق التعازي، واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحفية لسنوات عديدة".وأكد بلينكن أن شيرين أبو عاقلة التي عملت لنحو 25 عاما كمراسلة لشبكة الجزيرة القطرية "تحظى باحترام كبير حول العالم".وقتلت مراسلة الجزيرة، برصاصة في رأسها يوم الأربعاء الماضي أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في المخيم الفلسطيني الواقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل مناطق واسعة منها منذ عام 1967.وكانت إسرائيل قد أكدت في روايتها الأولى، أن الصحفية قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين، ثم ما لبث الجيش الإسرائيلي أن أعلن فتح تحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك أن تكون قتلت برصاص إسرائيلي.وكانت انتقادات واسعة قد وجهت لإسرائيل على خلفية سلوك الشرطة خلال جنازة شيرين أبو عاقلة التي وريت الثرى أمس الأول (الجمعة) في مدينة القدس المحتلة.وكشفت مقاطع فيديو عن اعتداء الشرطة ضربا بالهروات على حاملي نعش أبو عاقلة الذي كاد أن يسقط أرضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يخشى-أزمة-دبلوماسية-بسبب-أحداث-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062252973.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بلينكن يدعو إلى إجراء تحقيق "فوري وموثوق" في مقتل شيرين أبو عاقلة
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى إجراء "تحقيق فوري وموثوق" في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال القيام بعملها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق موثوق في ملابسات وفاة الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعدما اقترح تقديم دعم أمريكي لأقاربها".
وقال بلينكن: "هناك حاجة إلى تحقيق فوري وموثوق في ملابسات وفاتها".
وبحسب الصحيفة، تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع شقيق الصحفية أبو عاقلة وقال: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أعمق التعازي، واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحفية لسنوات عديدة".
وأكد بلينكن أن شيرين أبو عاقلة التي عملت لنحو 25 عاما كمراسلة لشبكة الجزيرة القطرية "تحظى باحترام كبير حول العالم".
وقتلت مراسلة الجزيرة، برصاصة في رأسها يوم الأربعاء الماضي أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في المخيم الفلسطيني الواقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل مناطق واسعة منها منذ عام 1967.
وكانت إسرائيل قد أكدت في روايتها الأولى، أن الصحفية قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين، ثم ما لبث الجيش الإسرائيلي أن أعلن فتح تحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك أن تكون قتلت برصاص إسرائيلي.
وكانت انتقادات واسعة قد وجهت لإسرائيل على خلفية سلوك الشرطة خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
التي وريت الثرى أمس الأول (الجمعة) في مدينة القدس المحتلة.
وكشفت مقاطع فيديو عن اعتداء الشرطة ضربا بالهروات على حاملي نعش أبو عاقلة الذي كاد أن يسقط أرضا.