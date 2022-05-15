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https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يخشى-أزمة-دبلوماسية-بسبب-أحداث-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062252973.html
الجيش الإسرائيلي يخشى أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة
الجيش الإسرائيلي يخشى أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوجود تخوف إسرائيلي كبير من عواقب الإدانات الدولية والعربية للعنف الذي جرى خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:24+0000
2022-05-15T11:24+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن هناك تخوف إسرائيلي واضح من وقوع أزمة دبلوماسية على خلفية العنف الإسرائيلي الذي وقع من قبل الشرطة، أول أمس الجمعة، خلال تشييع جنازة مراسلة قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة.وأوضحت الإذاعة أنه من الصعب تفسير أو شرح أسباب ضرب الشرطة الإسرائيلية لمشيعي جنازة أبو عاقلة أمام المجتمع الدولي.وفي السياق نفسه، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وغيرهم من المسؤولين حول العالم قد أدانوا هذا العنف الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق داخل أروقة سدة الحكم في تل أبيب، بدعوى أنه سيكون هناك تداعيات لهذا السلوك الإسرائيلي.وأظهر مقطع الفيديو، أول أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يخشى أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة

11:24 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوجود تخوف إسرائيلي كبير من عواقب الإدانات الدولية والعربية للعنف الذي جرى خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن هناك تخوف إسرائيلي واضح من وقوع أزمة دبلوماسية على خلفية العنف الإسرائيلي الذي وقع من قبل الشرطة، أول أمس الجمعة، خلال تشييع جنازة مراسلة قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الإذاعة أنه من الصعب تفسير أو شرح أسباب ضرب الشرطة الإسرائيلية لمشيعي جنازة أبو عاقلة أمام المجتمع الدولي.
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وغيرهم من المسؤولين حول العالم قد أدانوا هذا العنف الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق داخل أروقة سدة الحكم في تل أبيب، بدعوى أنه سيكون هناك تداعيات لهذا السلوك الإسرائيلي.
وأظهر مقطع الفيديو، أول أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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