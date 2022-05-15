https://arabic.sputniknews.com/20220515/خسوف-كلي-للقمر-الليلة-فيديو-1062282955.html

خسوف كلي للقمر الليلة... فيديو

خسوف كلي للقمر الليلة... فيديو

تشهد الكرة الأرضية فجر الإثنين، خسوفا كليا للقمر يمكن مشاهدته في مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك بالمغرب والجزائر ومنطقة غربي ووسط أفريقيا، ويمثل أول بدر... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T21:42+0000

2022-05-15T21:42+0000

2022-05-15T21:42+0000

منوعات

القمر

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يحدث خسوف القمر عند محاذاة الشمس والأرض والقمر بحيث يمر القمر في ظل الأرض، بحسب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).عند حدوث خسوف كامل للقمر، يقع القمر بأكمله في أحلك جزء من ظل الأرض، يسمى الظل. عندما يكون القمر داخل الظل، سيتحول لونه إلى الأحمر. يطلق على خسوف القمر أحيانًا اسم "القمر الدامي" بسبب هذه الظاهرة.خلال خسوف القمر، يتحول لون القمر إلى اللون الأحمر لأن ضوء الشمس الوحيد الذي يصل إلى القمر يمر عبر الغلاف الجوي للأرض. كلما زاد الغبار أو الغيوم في الغلاف الجوي للأرض أثناء الكسوف، كلما ظهر القمر أكثر احمرارا.من جانبه، قال نواه بيترو رئيس مختبر الجيولوجيا الكوكبية والجيوفيزياء والجيوكيمياء التابع لناسا: "لن يتمكن جميع سكان الأرض من رؤية الخسوف الكلي للقمر هذا العام لأنه يجب أن يكون ليلًا لرؤيته"، وفق "سكاي نيوز عربية".ولفت إلى أن سكان أمريكا الجنوبية والمناطق الواقعة شرقي أمريكا الشمالية سيحظون بمجال واسع لإلقاء نظرة رائعة على خسوف القمر، وفق خريطة خسوف نشرتها "ناسا" التي تعرض بثا مباشرا للظاهرة الفلكية.كما سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في معظم أنحاء أفريقيا وأوروبا، فيما سيكون الخسوف جزئيا في دول المشرق العربي.ومن المقرر أن يستمر الخسوف الكلي للقمر لهذا العام 5 ساعات، حيث سيبدأ في الواحدة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش، وحتى السابعة إلا عشر دقائق صباح غدا الإثنين.يشار إلى أنه يحدث كل عام حوالي خسوفين للقمر، وسيكون الخسوف التالي للقمر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب بيترو الذي أكد في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك خسوف كلي آخر للقمر حتى مارس /آذار2025.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/خسوف-القرن-أطول-خسوف-قمر-منذ-500-عام-1050752666.html

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منوعات, القمر