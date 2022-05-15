https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-الوزراء-البيلاروسي-العقوبات-تحجب-صادرات-إلى-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-بقيمة-18-مليار-دولار-1062279232.html
رئيس الوزراء البيلاروسي: العقوبات تحجب صادرات إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا بقيمة 18 مليار دولار
رئيس الوزراء البيلاروسي: العقوبات تحجب صادرات إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا بقيمة 18 مليار دولار
قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، اليوم الأحد، إن العقوبات الغربية حجبت صادرات سنوية تقدر ما بين 16 إلى 18 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:57+0000
2022-05-15T19:57+0000
2022-05-15T19:57+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وحسب وكالة "سبوتنيك" أكد غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إنه تم حظر جميع صادرات بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تقريبا. وتابع أن بلاده تسعى لإيجاد طرق أخرى توجه إليها الصادرات. وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أن بلاده لا تستطيع أن تفقد هذا الحجم من الصادرات، ولذا تسعى إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس الوزراء البيلاروسي: العقوبات تحجب صادرات إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا بقيمة 18 مليار دولار
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قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، اليوم الأحد، إن العقوبات الغربية حجبت صادرات سنوية تقدر ما بين 16 إلى 18 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.
وحسب وكالة "سبوتنيك" أكد غولوفتشينكو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إنه تم حظر جميع صادرات بيلاروسيا
إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تقريبا.
وتابع أن بلاده تسعى لإيجاد طرق أخرى توجه إليها الصادرات.
وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أن بلاده لا تستطيع أن تفقد هذا الحجم من الصادرات، ولذا تسعى إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.