https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-كوريا-الجنوبية-يناقش-في-أول-قمة-له-مع-بايدن-استفزازات-جارتها-الشمالية-1062255101.html

رئيس كوريا الجنوبية يناقش في أول قمة له مع بايدن "استفزازات" جارتها الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يناقش في أول قمة له مع بايدن "استفزازات" جارتها الشمالية

قال مسؤول بارز في سيئول، اليوم الأحد، إن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونظيره الأمريكي، ‏جو بايدن، سيناقشان الاستفزازات الكورية الشمالية.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T12:07+0000

2022-05-15T12:07+0000

2022-05-15T12:07+0000

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جو بايدن

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وأضاف أن قمتهما الأولى، التي ستعقد يوم الجمعة المقبل في سيئول، ستناقش الأمن الاقتصادي والمساهمات في القضايا الدولية العالقة، وكذلك التعاون الثنائي في قضايا سلسلة التوريد، والتكنولوجيات الناشئة، ومواضيع أخرى تتعلق بالأمن الاقتصادي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سيئول، يوم الجمعة، لحضور القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في اليوم التالي، قبل أن يزور اليابان يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى قارة آسيا، منذ تنصيبه العام الماضي.وأكد المسؤول البارز أن "الأولوية القصوى للرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، في القمة هي بناء الثقة مع بايدن، وزيادة تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية وأمريكا، وكذلك والموقف الدفاعي المشترك".وحول التكهنات بأن يون قد يقوم بزيارة متبادلة لأمريكا، الشهر المقبل، قال المسؤول الكوري الجنوبي إنه "لا توجد خطط على ما يبدو لزيارة الرئيس للولايات المتحدة في يونيو/ حزيران".وتحتفظ أمريكا حاليا بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع العدوان الكوري الشمالي، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.وسيتم عقد أول قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان في وسط سيئول.

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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن