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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220515/ستولتنبرغ-الناتو-كثف-تواجده-العسكري-في-شرق-أوروبا-بسبب-الحرب-الروسية-على-أوكرانيا-1062260083.html
ستولتنبرغ: الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا
ستولتنبرغ: الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا
ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا، ولا سيما منطقة البلقان، في أعقاب انطلاق العملية العسكرية... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:37+0000
2022-05-15T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".وقال إن "تركيا لا تعتزم تجميد طلبي السويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، ولكن لديها بعض المخاوف".وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
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روسيا

ستولتنبرغ: الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

13:37 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا، ولا سيما منطقة البلقان، في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".
وقال إن "تركيا لا تعتزم تجميد طلبي السويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، ولكن لديها بعض المخاوف".
وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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