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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T06:14+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:14 GMT 15.05.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:57 GMT 15.05.2022
Пленарная сессия саммита НАТО в Великобританииقمة الناتو في لند، 4 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
06:46 GMT
06:31 GMT 15.05.2022
نائب الأمين العام للناتو: فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو وسندرس انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.
06:26 GMT 15.05.2022
لجنة التنسيق المشتركة: القوات الأوكرانية تلغم مصنع كيماوي خلال الانسحابها من أراضي دونيتسك
قامت قوات الأمن الأوكرانية بتلغيم مصنع "زاريا" الكيماوي الكبيرفي منطقة روبيجنوي شرقي دونيتسك بـ 49 طنا من المتفجرات أثناؤ انسحابها من أراضي الجمهورية، وتمكنت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية من اعتراض الإشارة التي كان من المفترض أن تحدث انفجارا في المصنع.
06:19 GMT 15.05.2022
لجنة التنسيق المشتركة: قصفت القوات الأوكرانية النار على جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 323 قذيفة متنوعة.
06:16 GMT 15.05.2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك
06:00 GMT
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