تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:57 GMT 15.05.2022
06:31 GMT 15.05.2022
نائب الأمين العام للناتو: فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو وسندرس انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.
06:26 GMT 15.05.2022
لجنة التنسيق المشتركة: القوات الأوكرانية تلغم مصنع كيماوي خلال الانسحابها من أراضي دونيتسك
قامت قوات الأمن الأوكرانية بتلغيم مصنع "زاريا" الكيماوي الكبيرفي منطقة روبيجنوي شرقي دونيتسك بـ 49 طنا من المتفجرات أثناؤ انسحابها من أراضي الجمهورية، وتمكنت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية من اعتراض الإشارة التي كان من المفترض أن تحدث انفجارا في المصنع.
06:19 GMT 15.05.2022
لجنة التنسيق المشتركة: قصفت القوات الأوكرانية النار على جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 323 قذيفة متنوعة.
06:16 GMT 15.05.2022