https://arabic.sputniknews.com/20220515/طفلة-تقلد-الملكة-إليزابيث-في-شوارع-إيطاليا-فيديو-1062269201.html
طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو
طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طفلة تقلد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:26+0000
2022-05-15T16:26+0000
2022-05-15T16:26+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن المقطع تم التقاطه في مدينة نابولي الإيطالي في فبراير/ شباط الماضي، وتظهر فيه الطفلة بملابس تشبه تلك التي تعتاد الملكة ارتدائها.وجذبت الفتاة أنظار المارة الذين حرصوا على تصويرها والتقاط الصور معها، فيما وقفت الطفلة بوقار مصطنع مرحبة بالمعجبين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو
تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طفلة تقلد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وقال ناشرو الفيديو إن المقطع تم التقاطه في مدينة نابولي الإيطالي في فبراير/ شباط الماضي، وتظهر فيه الطفلة بملابس تشبه تلك التي تعتاد الملكة ارتدائها.
وجذبت الفتاة أنظار المارة الذين حرصوا على تصويرها والتقاط الصور معها، فيما وقفت الطفلة بوقار مصطنع مرحبة بالمعجبين.