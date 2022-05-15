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https://arabic.sputniknews.com/20220515/طفلة-تقلد-الملكة-إليزابيث-في-شوارع-إيطاليا-فيديو-1062269201.html
طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو
طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طفلة تقلد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقال ناشرو الفيديو إن المقطع تم التقاطه في مدينة نابولي الإيطالي في فبراير/ شباط الماضي، وتظهر فيه الطفلة بملابس تشبه تلك التي تعتاد الملكة ارتدائها.وجذبت الفتاة أنظار المارة الذين حرصوا على تصويرها والتقاط الصور معها، فيما وقفت الطفلة بوقار مصطنع مرحبة بالمعجبين.
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نادي الفيديو

طفلة تقلد الملكة إليزابيث في شوارع إيطاليا... فيديو

16:26 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Joe Giddensالملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طفلة تقلد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وقال ناشرو الفيديو إن المقطع تم التقاطه في مدينة نابولي الإيطالي في فبراير/ شباط الماضي، وتظهر فيه الطفلة بملابس تشبه تلك التي تعتاد الملكة ارتدائها.
وجذبت الفتاة أنظار المارة الذين حرصوا على تصويرها والتقاط الصور معها، فيما وقفت الطفلة بوقار مصطنع مرحبة بالمعجبين.
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