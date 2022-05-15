https://arabic.sputniknews.com/20220515/معارضو-الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يحتجون-في-شارع-الحبيب-بورقيبة-صور-1062253421.html
معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد يحتجون في شارع الحبيب بورقيبة... صور
معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد يحتجون في شارع الحبيب بورقيبة... صور
تجمّعت، صباح اليوم الأحد، مجموعة من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:27+0000
2022-05-15T11:27+0000
2022-05-15T11:27+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، جاء التجمع بناء على دعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"جبهة الخلاص الوطني".وأضافت مراسلتنا أن عددا من أنصار حركة النهضة شارك في هذا التحرك الاحتجاجي. وأشارت إلى أن المحتجين طالبوا بعودة الشرعية وسقوط الانقلاب ورحيل الرئيس قيس سعيد.وذكرت أن الوقفة الاحتجاجية شهدت حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والطرق المحاذية له.وكان الرئيس التونسي قرر حل البرلمان نهائيا بعد أن جمّد أعماله، وأقال رئيس الحكومة السابق، وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/حزيران 2021.وحلّ سعيد أيضا في فبراير/شباط 2022، المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر مؤقتا عيّن له قضاة.كما أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد يحتجون في شارع الحبيب بورقيبة... صور
تابعنا عبر
تجمّعت، صباح اليوم الأحد، مجموعة من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي وصفوها بالانقلاب على الشرعية.
وحسب مراسلة "سبوتنيك
" في تونس، جاء التجمع بناء على دعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"جبهة الخلاص الوطني".
وأضافت مراسلتنا أن عددا من أنصار حركة النهضة شارك في هذا التحرك الاحتجاجي.
وأشارت إلى أن المحتجين طالبوا بعودة الشرعية وسقوط الانقلاب ورحيل الرئيس قيس سعيد.
وذكرت أن الوقفة الاحتجاجية شهدت حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والطرق المحاذية له.
وكان الرئيس التونسي
قرر حل البرلمان نهائيا بعد أن جمّد أعماله، وأقال رئيس الحكومة السابق، وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/حزيران 2021.
وحلّ سعيد أيضا في فبراير/شباط 2022، المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر مؤقتا عيّن له قضاة.
كما أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.