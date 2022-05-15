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https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-شقيق-زكريا-الزبيدي-متأثرا-بإصابته-برصاص-إسرائيلي-1062246768.html
مقتل شقيق زكريا الزبيدي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي
مقتل شقيق زكريا الزبيدي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، مقتل داود شقيق زكريا الزبيدي الأسير الفلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:53+0000
2022-05-15T08:53+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن داود الزبيدي، شقيق الأسير في السجون الإسرائيلية، زكريا الزبيدي، قد توفي في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي.وكان داود قد أصيب خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، خلال محاولات الجيش اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قد أبلغت عائلة المصاب داوود الزبيدي، من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة، بعد نقله إلى مستشفى "رامبام" بحيفا، لخطورة وضعه الصحي على خلفية إصابته برصاصه في البطن، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، يوم الجمعة.ويذكر أن داود، هو شقيق زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الشديد الحراسة، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

مقتل شقيق زكريا الزبيدي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

08:53 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، مقتل داود شقيق زكريا الزبيدي الأسير الفلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن داود الزبيدي، شقيق الأسير في السجون الإسرائيلية، زكريا الزبيدي، قد توفي في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي.
وكان داود قد أصيب خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، خلال محاولات الجيش اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.
ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قد أبلغت عائلة المصاب داوود الزبيدي، من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة، بعد نقله إلى مستشفى "رامبام" بحيفا، لخطورة وضعه الصحي على خلفية إصابته برصاصه في البطن، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، يوم الجمعة.
ويذكر أن داود، هو شقيق زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الشديد الحراسة، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
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