مقتل شقيق زكريا الزبيدي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، مقتل داود شقيق زكريا الزبيدي الأسير الفلسطيني، متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن داود الزبيدي، شقيق الأسير في السجون الإسرائيلية، زكريا الزبيدي، قد توفي في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي.
אחרי שנפצע בחילופי אש בג'נין: אחיו של המחבל זכריא זביידי מת בבית החולים רמב"ם@eliorlevy pic.twitter.com/hLt08cFNqq— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 15, 2022
وكان داود قد أصيب خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، خلال محاولات الجيش اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.
המחבל דאוד זביידי, אחיו של זכריא זביידי, מת בבית החולים רמב"םhttps://t.co/QuGJrH2MY7 pic.twitter.com/m3PdQLngNZ— עכשיו 14 (@Now14Israel) May 15, 2022
ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قد أبلغت عائلة المصاب داوود الزبيدي، من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة، بعد نقله إلى مستشفى "رامبام" بحيفا، لخطورة وضعه الصحي على خلفية إصابته برصاصه في البطن، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، يوم الجمعة.
تغطية صحفية: "استشهاد الأسير المحرر داود الزبيدي شقيق الأسير زكريا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين". pic.twitter.com/g7lXdjoQfv— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2022
ويذكر أن داود، هو شقيق زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الشديد الحراسة، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.