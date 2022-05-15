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https://arabic.sputniknews.com/20220515/نهضة-بركان-المغربي-يتأهل-إلى-نهائي-الكونفدرالية-الأفريقية-بعد-فوزه-على-مازيمبي-الكونغولي-1062282812.html
نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي
نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي
عبر فريق نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:35+0000
2022-05-15T21:35+0000
أخبار المغرب اليوم
كأس الكونفدرالية الافريقية
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أقيم اللقاء، مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.وكان الفريق البركاني قد خسر خارج قواعده بهدف نظيف في الذهاب، ليضرب موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في النهائي.
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أخبار المغرب اليوم, كأس الكونفدرالية الافريقية

نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي

21:35 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / STRنهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية
نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / STR
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عبر فريق نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف.
أقيم اللقاء، مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
وكان الفريق البركاني قد خسر خارج قواعده بهدف نظيف في الذهاب، ليضرب موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في النهائي.
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